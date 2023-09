Georgina Rodriguez star di un videoclip musicale: balla in piscina col minidress rosso fuoco “Energía Bacana” di Sebastián Yatra vede come protagonista l’influencer argentina. Nel video la compagna di Cristiano Ronaldo si scatena sulle note della canzone, sfoggiando un look sensuale e grintoso.

Sebastián Yatra, nel suo nuovo singolo "Energía Bacana", celebra l'influenza positiva che una persona può portare nella vita di qualcuno. "Bacana", infatti, è un termine che indica qualcosa di "cool". Quale migliore scelta, allora, se non Georgina Rodríguez come star del videoclip del brano? L'influencer si è scatenata sulle note della canzone, ballando disinvolta a bordo piscina. A un certo punto del video compare a sorpresa un piccolo cameo di un'altra celebrità.

Il minidress rosso di Georgina Rodríguez

Forse non tutti sanno che Georgina Rodríguez, prima di balzare alla cronaca come fidanzata di Cristiano Ronaldo, sognava di diventare una ballerina professionista. Da piccola praticava danza classica ma, dato il costo elevato della disciplina, iniziò a impartire lezioni di danza ad alcune bambine. Il suo obiettivo era quello di mettere da parte un po' di denaro per non pesare sulla sua famiglia. Con il passare del tempo, però, ha dovuto accantonare l'idea che quella del ballo sarebbe potuta essere la sua professione.

Nel video di Sebastián Yatra, Georgina mostra il suo talento nella danza e in una scena si muove a ritmo nel suo minidress rosso fuoco dalle paillettes scintillanti. L'abito, firmato Poster Girl, è stato scelto per lei dallo stylist Dav Martens. Valentino, invece, è stato il brand di riferimento per le altre mise che compaiono, come per esempio la tutina fucsia. L'influencer non era sola "in pista". In alcuni spezzoni del videoclip lei e Cristiano Ronaldo – che compare a sorpresa, lasciando di stucco i fan – hanno ballato insieme.

Chi è Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, il cui vero nome è Sebastián Obando Giraldo, è nato a Medellìn, in Colombia. Il suo debutto nella musica risale al 2013, quando il cantante ha iniziato ad avere successo con brani pop o reggaeton. Ha vinto 16 dischi di platino e 2 dischi d'oro negli Stati Uniti, in Messico e in Spagna. Altro motivo della sua popolarità è stato l'incontro con Martina Stoessel, star di Violetta, con cui ha avviato diverse collaborazioni musicali e con cui è stato fidanzato per tre anni, dal 2017 al 2020.

Il cantante colombiano e Georgina Rodríguez si sono conosciuti ai Latin Grammy Awards del 2022 e qualche mese dopo l'incontro l'influencer aveva annunciato sui social il progetto della loro collaborazione. Sul set del videoclip erano presenti i figli e gli amici di Georgina ma anche la nuova compagna del cantante. "Energía Bacana" infatti, sarebbe ispirata ad Aitana Ocaña, cantautrice con cui Sebastian è legato dal 2023. La coppia appare al minuto 1:13 nel video mentre cantano e ballano a un concerto.