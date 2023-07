Georgina Rodriguez, vacanze in Sardegna a bordo di uno yacht (con orologio da oltre 65 mila euro) Vacanza in Sardegna, per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Nella valigia l’influencer ha messo anche un orologio di lusso, sfoggiato a bordo dello yacht.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez e Cristiano Rinaldo si trovano in Italia, assieme ai loro cinque figli e alcuni amici. Stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, a bordo di uno yacht, godendosi il mare, il buon cibo mediterraneo, il calore familiare. Tra micro bikini e look griffati, non è sfuggito un dettaglio in particolare: gli scintillanti gioielli sul corpo dell'influencer. Anelli di diamanti, collane e orecchini preziosi e gioielli di lusso. Questi ultimi sono la sua passione.

Georgina Rodriguez, una vita tra lusso e sfarzo

In casa Ronaldo, lo sfarzo è la quotidianità. Georgina Rodriguez ha un guardaroba in cui spiccano soprattutto borse e scarpe di lusso. L'influencer possiede alcuni degli accessori più preziosi del mercato: è una fan delle borse di Hermés. Nel suo armadio ci sono diverse Kelly e diverse Birkin. Alcune sono pezzi rarissimi, che quindi costano una fortuna: per esempio quella in pellame di coccodrillo albino il cui valore stimato è di circa 300 mila euro. E in comune col compagno ha la passione per gli orologi. Lui possiede un Montres Breguet doppio Tourbillon (valore di mercato di 720 mila euro) e un Franck Muller 7008 con diamanti (da circa 2 milioni di euro). Nella collezione di lei, invece, si possono annoverare una coloratissima creazione firmata Hublot: lo Spirit of Big Bang King Gold Rainbow da oltre 90 mila euro. Alla collezione si aggiunge il prezioso orologio di lusso messo nella valigia delle vacanze in Sardegna.

Georgina Rodriguez "copia" l'orologio a Rihanna

L'orologio al polso di Georgina Rodriguez nelle foto scattate in Sardegna è un gioiello prezioso. Si tratta del Brilliant Skeleton Northern Lights di Jacob & Co., punto di riferimento del settore lusso. Il brand è specializzato in orologeria e alta gioielleria. Quello dell'influencer, è un orologio disponibile in diverse colorazioni. Questo, nello specifico, ha il quadrante in cristallo minerale rosso, la fibbia in acciaio inossidabile con 42 diamanti bianchi a taglio rotondo, cassa lucida con incastonato pavé di 251 diamanti bianchi rotondi, corona con 30 diamanti bianchi rotondi. Costa sul sito ufficiale 72 mila dollari, cioè oltre 66 mila euro. Ne sono stati prodotti solo 101 pezzi. Uno lo ha sfoggiato da Rihanna al Super Bowl nel suo look total red. Anche Georgina Rodriguez lo ha inserito in un outfit fiammante: abito Diesel (325 euro), décolleté Le Silla bianche (562 euro), borsa Kelly Nera. Un look dal valore stellare.