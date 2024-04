video suggerito

L'orologio più sottile del mondo ha lo spessore di una moneta e costa 600 mila euro Bulgari ha realizzato l'orologio più sottile del mondo. Il cronometro Octo Finissimo Ultra COSC ha unop spessore di appena 1,70 millimetri e un prezzo stellare.

A cura di Giusy Dente

Bulgari ha infranto ogni record, mettendo sul mercato un orologio meccanico che si è aggiudicato il titolo di più sottile del mondo. La nuova creazione della Maison fa parte di una fortunata collezione nata nel 2014. La linea Octo Finissimo vanta già ben nove record mondiali, nonché una serie di premi e riconoscimenti (tra cui l'Aiguille d’Or vinto dal Octo Finissimo Perpetual Calendar al Grand Prix d’Horlogerie de Genève). In questi anni il brand ha puntato sempre più sull'innovazione tecnologica, sulla sperimentazione d'avanguardia, imponendosi con una serie di gioielli che sono diventati icone dell’orologeria contemporanea. Il marchio su questo fronte ha cercato di distinguersi sul mercato, soprattutto in quanto all'esclusività del design, improntandolo alla miniaturizzazione e al minimalismo, ma coniugandolo ad alte prestazioni di funzionalità.

Come è fatto l'orologio più sottile del mondo

Il cronometro Octo Finissimo Ultra COSC (sigla che indica la certificazione ufficiale di cronometro svizzero) vanta un incredibile spessore di appena 1,70 millimetri: è più sottile di una moneta. Bulgari da anni percorre questa strada e i suoi orologi, uno dopo l'altro, hanno infranto i record di spessore. L'Octo Finissimo Ultra del 2022 aveva uno spessore di poco più elevato al COSC. Attualmente il record era in mano al Richard Mille UP-01 Ferrar, gioiello dallo spessore pari a 1,75 mm.

L'orologio viene venduto all'interno di un'elegante custodia nera, che non ha solo un fine estetico. Il contenitore, infatti, è dotato di un'interfaccia digitale che serve a caricare e impostare l’ora dell’orologio. Inserendolo nella scatola e premendo un pulsante, avviene la sincronizzazione e si avvia il ciclo di regolazione.

Bulgari ha realizzato una doppia versione del gioiello. Quella in platino sabbiato ha uno spessore di 1,80 mm, con contatori ore e minuti in ottone, lancette rodiate, ruote di carica in acciaio inossidabile. È una limited edition: sono appena 20 i modelli prodotti. L'Octo Finissimo Ultra COSC in titanio sabbiato è quello con spessore di 1.70 mm, cassa dalla forma ottagonale, carica manuale. Si tratta anche in questo caso di un'edizione limitata da appena 20 esemplari, con un prezzo stellare che si aggira attorno ai 600 mila euro, superiore al costo di quello in platino.