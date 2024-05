video suggerito

Un accendino che è anche un orologio: perché costa 56 mila euro Master Lighter Franck Muller & St Dupont è una creazione in edizione limitata di due brand iconici.

A cura di Giusy Dente

Agli orologi di lusso siamo abituati: ne esistono di preziosissimi e tra appassionati e collezionisti, c'è chi è disposto a spendere centinaia di migliaia di euro per un solo modello. Cristiano Ronaldo, per esempio, è famoso per i suoi acquisti: l'ultimo è un pezzo da 700 mila euro. Come lui sua moglie Georgina, che nei suoi outfit non manca mai di includere anche un raro orologio di valore. Anche Fedez ama sfoggiare al polso orologi di fascia alta: ne possiede diversi tra cui uno da oltre 500 mila euro. Ma esistono anche accendini di lusso. In realtà il Master Lighter Franck Muller & St Dupont è entrambe le cose: è sia accendino che orologio. Il suo prezzo stellare, però, non è certo dovuto alla sua doppia funzione, bensì ai brand che gli hanno dato vita, due punti di riferimento del settore.

Chi ha firmato l'accendino-orologio

Come suggerisce il nome, dietro questo accessorio unico ci sono due nomi importanti. Franck Muller è oggi tra i produttori dei più raffinati orologi svizzeri al mondo, dei piccoli capolavori di ingegneria. Il brand di alta orologeria è stato fondato a Ginevra da Franck Muller e Vartan Sirmakes con l'obiettivo di creare modelli esclusivi caratterizzati da movimenti complicati e design originali. St Dupont, invece, è una Maison francese che vanta 150 anni di storia e include, tra i suoi clienti, tantissime celebrità. Produce accendini, penne, borse. Il primo accendino di lusso di Dupont risale al 1872.

Ha collaborato col brand persino Pablo Picasso, che ha personalizzato alcuni accendini con suoi disegni. Un'altra collezione celebre di penne e accendini è stata invece firmata da Karl Lagerfeld. Insieme i due brand hanno dato vita a un oggetto prezioso che fonde entrambe le anime: è la loro prima collaborazione. L'alta orologeria si combina all'arte orafa per dare vita a questo accendino con orologio incorporato, su entrambe le facce. L'orologio, che offre una riserva di carica di tre giorni, ha infatti da una parte un quadrante tradizionale con lancette nere e numeri colorati. Dall'altro, c'è una complessa struttura scheletrata con decorazione a raggiera colorata.

Quattro sono le versioni: la variante White si distingue per il quadrante argentato con motivo sunburst, il modello Blue riprende il caratteristico blu di Franck Muller, la versione nera ha i numeri applicati con luminova mentre il Color Dream presenta i numeri in colorazioni vivaci sulla parte anteriore dell'accendino. La realizzazione ha richiesto ben 2 anni e ne sono stati prodotti solo 88 esemplari da 56.400 euro ciascuno.