L’ultimo orologio di Ronaldo è composto da 388 pietre rarissime: ci sono voluti 3 anni per farlo Nelle sue prime uscite pubbliche in Arabia Saudita non è passata inosservato il lussuosissimo orologio sfoggiato da Cristiano Ronaldo: un pezzo di grande valore che ha una storia speciale.

A cura di Michele Mazzeo

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé anche dopo il suo trasferimento all'Al Nasr in Arabia Saudita. Questa volta però non sono i suoi contratti milionari o le sue prestazioni in campo a far puntare i riflettori sul cinque volte Pallone d'Oro, bensì un orologio che ha indossato durante le sue ultime uscite pubbliche.

Guardando le ultime foto che immortalano il 37enne portoghese fuori dal terreno di gioco infatti è impossibile non fare caso al maxi orologio verde che compare sul suo polso sinistro. E, non serve essere degli appassionati di orologi per capire che si tratta di un pezzo unico di grande valore. Si tratta infatti del Caviar Tourbillon realizzato da Jacob & Co., marchio di cui Ronaldo è testimonial da quasi 20 anni, e vale più di un appartamento dato che il suo prezzo di listino è di 770mila dollari (poco più di 700mila euro).

Nulla che Cristiano Ronaldo, che ha appena firmato un contratto da 200 milioni di euro a stagione con l'Al Nasr (che potrebbe addirittura permettere di incassare un miliardo di euro in tutto), non possa permettersi, anche qualora avesse dovuto comprarlo. È però soprattutto un'altra la particolarità che rende speciale questo lussuosissimo orologio, ossia che per realizzarlo ci sono voluti circa tre anni.

L'orologio che CR7 ha sfoggiato di recente in queste sue prime uscite pubbliche in Arabia Saudita è difatti composto da oro bianco 18 carati da 47 millimetri (per quanto riguarda il quadrante, la cassa, la fibbia e le anse) e da 388 tsavoriti (pietre preziose molto rare) tagliati a baguette. E sono proprio le gemme e il tempo per reperirle a rendere questo orologio così difficile da realizzare.

Come spiega il marchio che lo ha prodotto infatti per rendere così speciale il Caviar Tourbillon da 700mila euro è fondamentale ottenere la giusta qualità e colore dei 388 tsavoriti tagliati a baguette incastonati nell'orologio. E per trovare tutte quelle pietre così rare che siano identiche tra loro per qualità e colore si possono impiegare fino a tre anni di tempo. È questo, oltre al valore delle pietre preziose che lo compongono, a rendere così particolare l'ultimo orologio sfoggiato al polso da Cristiano Ronaldo in questi suoi primi giorni della nuova avventura, lautamente retribuita, tra le fila della squadra saudita dell'Al Nasr.

Ma non c'è da stupirsi dato che non è nemmeno il pezzo più pregiato della sua collezione privata di orologi che annovera, tra gli altri, un Montres Breguet doppio Tourbillon (valore di mercato di circa 720mila euro) e un Franck Muller 7008 con 424 diamanti e oltre 20 carati totali (valutato circa 2 milioni di euro) che sfoggiò con disinvoltura in conferenza stampa alla vigilia di una partita di Champions League nella sua precedente esperienza al Manchester United.