Quanto guadagnerà Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: lo stipendio più folle nella storia del calcio L’ingaggio di CR7 sarà composto di una parte fissa, che è solo un terzo rispetto alle somme comprese nel pacchetto totale, e un’altra variabile che potrebbe portarlo a guadagnare quasi mezzo miliardo di euro nei prossimi due anni e mezzo.

All’Al–Nassr Cristiano Ronaldo guadagnerà uno stipendio mostruoso

A chiamare "stipendio" quel che guadagnerà Cristiano Ronaldo per i prossimi due anni e mezzo sembra quasi una barzelletta. Fa venire il mal di testa anche solo immaginare quanti siano i soldi che, messi tutti assieme, percepirà grazie al contratto firmato con l'Al-Nassr.

CR7 giocherà fino a 40 anni, lo farà in un club che lo ha ingaggiato non solo perché lo ritiene "il più grande al mondo" ma soprattutto per il riflesso del suo brand e della sua immagine a corredo di un piano ben preciso e ambizioso: far sì che dopo l'esperienza del Qatar, i Mondiali del 2030 tornino in Medio Oriente (in collaborazione con Egitto e Grecia). E il futuro da ambasciatore che gli è stato riservato sarà adeguatamente remunerato.

I dettagli economici dell'operazione chiariscono quali sono le proporzioni economiche di un'operazione che va ben oltre l'affare di mercato ma è solo una mossa di una strategia aziendale (e politica) precisa: accendere i riflettori sul Paese arabo e far sì che la figura del cinque volte Pallone d'Oro faccia da traino all'intero movimento, calcistico e organizzativo.

Lo stipendio dell'ex Manchester United sarà sì dorato ma composto da una parte fissa e un'altra variabile, con quest'ultima che potrebbe addirittura portarlo a toccare i 500 milioni complessivi tenendo conto degli introiti legati ai diritti d'immagine, agli accordi pubblicitari e ad atri incentivi vincolati al suo status di calciatore e al marchio sportivo dalla portata globale.

La "paga base" di Cristiano Ronaldo sarà di 75 milioni di dollari (70 milioni e rotti in euro) ma è solo un terzo del "pacchetto" totale pattuito con i vertici dell'Al-Nassr: quella cifra può essere incrementata in vortù di una serie di bonus, benefit e accordi collaterali fino ad alzare l'asticella a 200 milioni di dollari a stagione (circa 190 milioni in euro). Questo come inizio… poi c'è l'ipotesi del ruolo e della figura di ambasciatore (alla Beckham con il Qatar, tanto per fare un esempio) che lo renderebbe ancora più ricco fino a sfiorare il mezzo miliardo di dollari (467 milioni di euro). Pazzesco ma reale. Anzi principesco.

L'entità degli importi è tale che viene automatico chiedersi, partendo dal presupposto che CR7 incassi effettivamente "solo" 200 milioni a stagione, quanto metterà in tasca in un'ora CR7? Quanto al giorno e in un mese? Conti alla mano, digitando le cifre sulla calcolatrice viene fuori che alla fine del mese riceverà 16 milioni di euro e rotti; 4 milioni circa a settimana che diventano circa 540 mila al giorno e 23 mila all'ora. Cosa ci può comprare? Tutto quello che vuole, ammesso gli manchi ancora qualcosa.