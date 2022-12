Dall’Arabia sicuri: Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr per i prossimi due anni I media sauditi sono tutti concordi nell’indicare per fatto l’accordo tra Cr7 e il club arabo che era stato anticipato durante i Mondiali. Nessuna nuova indiscrezione sull’ingaggio, confermata la durata di almeno due anni.

A cura di Alessio Pediglieri

Oramai è fatta, Cristiano Ronaldo ha firmato il contratto con l'Al Nassr per i prossimi due anni. È questa la notizia che sta rimbalzando in queste ore di fine 2022 sui media principali sauditi che avrebbero "spoilerato" un accordo che eras nell'aria da tempo e che avrebbe raggiunto la classica fumata bianca, in attesa dell'ufficialità da dare al mondo. Non c'è alcunché di confermato ma l'entusiasmo e le prime pagine di telegiornali e dei siti sportivi danno la sensazione che veramente tutto sia stato concordato.

Sugli organi di informazione sauditi in questo momento non si parla d'altro e si è mostrata anche la maglia numero 7 con il nome di Cristiano sulle spalle a conferma ulteriore dell'accordo trovato in queste ore. Una firma che gli stessi media hanno spiegato essere stata fatta su un accordo di due anni con a squadra saudita, anche se non si è entrati nello specifico – per il momento – sulla cifra economica che riceverà Cristiano e che aveva fatto più che un semplice clamore.

Inizialmente la notizia era nata durante i Mondiali in Qatar subito dopo l'eliminazione del Portogallo e in seguito allo strappo che era avvenuto tra il giocatore e il Manchester United. Una situazione che aveva portato Cr7 a giocarsi il torneo da "free agent", ovvero da svincolato in attesa di capire dove avrebbe potuto continuare la stagione. Indiscrezioni hanno spinto a svariate ipotesi tra cui anche a frizioni tra Ronaldo e il suo storico agente Mendes che lo avrebbe proposto a molti club che disputano la Champions Leaguye.

Poi le sempre più insistenti voci che lo spingevano a restare in zona Mondiali: in Arabia Saudita con il club Al Nassr che si era esposto a una proposta da mille e una notta: due stagioni da giocatore, più un ruolo da ambasciatore e da promotore del calcio saudita con uno stipendio da favola – mai confermato ufficialmente – da 200 milioni di euro a stagione. Molti i dubbi sulla destinazione finale, conoscendo le ambizioni del portoghese ma adesso le nuove voci che darebbero tutto per definito e l'assenza di reali alternative e proposte concrete, farebbero pendere il destino di Cr7 verso l'Arabia. In un club decisamente mediocre, che non disputa nemmeno la Champions League Asiatica (alla quale potrebbe ambire proprio con il portoghese) e in un campionato semi sconosciuto. Ma che lo renderebbe tra i più pagati di sempre della storia del calcio.