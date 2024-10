video suggerito

Thiago Motta desolato, Juve indifendibile con lo Stoccarda: “Digerire subito la sconfitta. C’è l’Inter” La prima sconfitta stagionale della Juve, subita contro lo Stoccarda allo JStadium non deve lasciare il segno. Thiago Motta indica la strada per evitare pericolose ricadute, soprattutto in vista del derby d’Italia in campionato di domenica sera contro l’Inter: “Pensarci una notte, un giorno. Poi ripartire” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Thiago Motta nel post gara di Juve-Stoccarda non ha alcuna parola di conforto per la sua squadra uscita malamente dallo JStadium dopo 90 minuti di pura passione. Bianconeri in balìa dei tedeschi che son passati nel finale ma potevano fare ancora più male. "Superiori in tutto" l'amaro commento del tecnico che ha già il pensiero a ciò che avverrà: "Dobbiamo accettare e metabolizzare subito". Domenica c'è l'Inter.

Thiago Motta non cerca alibi ma vuole reazione: l'Inter è alle porte

"Sicuramente loro sono stati migliori". Loro è lo Stoccarda che ha maltrattato la Juventus per 90 minuti come mai nessuno prima d'ora in questa stagione. Riducendola a una comparsa, costantemente in difficoltà e in balìa del gioco altrui. Thiago Motta ne è consapevole e la sua analisi finale è lucida e diretta: "Hanno meritato, dal primo minuto sono stati in tutto meglio di noi. Bisogna accettare questa sconfitta. Dobbiamo migliorare e recuperare. E soprattutto digerire la sconfitta al più presto possibile. Magari pensarci una notte, un giorno e poi bisognerà rialzarsi in piedi. C'è da affrontare una grande partita contro l'Inter".

Gli errori della Juventus, dominata dallo Stoccarda per 90 minuti

L'analisi di Motta prosegue evidenziando tutte le carenze viste in campo: "Non siamo riusciti a togliere questo controllo del gioco che fanno e quando ce l'hanno sanno metterti in difficoltà. Problema Vlahovic? No, il problema è che dobbiamo migliorare anche la fase difensiva: bisogna essere equilibrati, se chiudi bene poi puoi creare palle utili anche in avanti".

Il pensiero al derby d'Italia contro l'Inter in campionato

La Champions è passata, almeno per la Juventus perché l'Inter gioca mercoledì in Svizzera. Ma per i bianconeri è già tempo di pensarci. Thiago Motta è chiaro a riguardo: "Dobbiamo subito migliorare, riprendere il dominio del gioco e se non l'abbiamo fatto la responsabilità è anche mia. Ma stop: la prossima è una grandissima partita contro l'Inter, loro stanno bene noi dobbiamo guardare avanti, concentrandoci su ciò che sappiamo fare".