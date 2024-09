La dedica speciale di Cristiano Ronaldo: “Questo gol è per mio padre, vorrei che fosse vivo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

L'Al-Nassr con Stefano Pioli in panchina vince ancora. Quattro su quattro per il tecnico italiano, che stavolta conquista il successo nella Champions League asiatica, 2-1 all'Al-Rayyan. Gol di Mané e Cristiano Ronaldo, che dopo aver realizzato l'ennesimo gol della sua carriera ha alzato le braccia al cielo e guardato in alto. Dopo la partita ha svelato di aver dedicato il gol al padre, scomparso quasi vent'anni fa e gli ha regalato parole davvero toccanti.

Ronaldo segna ancora con l'Al-Nassr, lo fa anche in Champions

Con Pioli l'Al-Nassr ha trovato la quadra, l'ex tecnico del Milan ha un percorso netto e all'esordio nella Champions asiatica ha vinto. Ronaldo ha segnato il gol del momentaneo 2-0 che ha indirizzo l'incontro verso il club saudita. Rete siglata al 71′. 27ª rete in 29 partite nel 2024 con l'Al-Nassr (9 gol in 10 partite stagionali, Portogallo incluso) per Cristiano Ronaldo che, grazie anche ai gol con la nazionale del Portogallo, ha superato quota 900 gol professionista.

La commovente dedica di Ronaldo al papà

Il gol contro i qatarioti dell'Al-Rayyan, però, lo ha festeggiato in modo particolare e lo ha fatto per un motivo preciso. Perché il match di Champions si è disputato il 30 settembre, che per Ronaldo non è un giorno come tutti gli altri. Perché in quel giorno era nato il padre, e a lui ha pensato mentre giocava e subito dopo aver segnato il gol all'Al-Rayyan ha guardato il cielo, ha alzato le braccia e dopo la partita ha detto: "Il gol di oggi ha un altro sapore, vorrei che mio padre fosse vivo, oggi è il suo compleanno". Ed ha poi aggiunto: "Mi dispiace che mio padre non riesca a vedere cosa ho raggiunto nella mia vita". Il papà di Ronaldo è venuto a mancare nel 2005, quando aveva appena 52 anni. CR7 era molto legato al padre e ha dimostrato che, nonostante siano passati tanti anni, ne sente ancora la mancanza, e come dargli torto.