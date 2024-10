Pedro segna un gol da posizione impossibile in Lazio-Nizza: il portiere ospite è incredulo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Pedro fa venir giù l'Olimpico nel primo della sfida che la Lazio sta giocando in Europa League contro il Nizza. L'attaccante spagnolo sta giocando al posto di Dia nell'attacco biancoceleste. Baroni ha premiato l'esperto esterno offensivo ex Barcellona, Chelsea e Roma nel tridente alle spalle di Castellanos completato da Dele Bashiru e Tchouana. A Pedro è bastato pochissimo per mettere la palla in rete e portare la Lazio in vantaggio. Il gol è di una meraviglia unica tanto da lasciare incredulo anche il portiere dei francesi che stenta a crederci.

La Lazio ha la possibilità di sfruttare un calcio d'angolo battuto proprio da Pedro. La palla messa in mezzo dallo spagnolo è preda di Patric che di testa colpisce la sfera respinta però dal portiere del Nizza. I difensori ospiti si affrettano così a calciare la palla fuori dall'area di rigore per evitare pericoli. Un errore dato che quella palla finisce tra i piedi di Pedro che stava rientrando dalla lunetta del corner. Lo spagnolo a quel punto non aspetta altro e tira di prima intenzione un sinistro a giro e potente da capogiro che si stampa sotto la traversa.

Una giocata formidabile dello spagnolo che sta giocando a sinistra nell'attacco biancoceleste dietro all'unica punta che resta sempre il Taty Castellanos. Nell'azione in oggetto Pedro colpisce la palla nel momento in cui ha visto che nessuno l'avrebbe ostacolato. Di fatto, calciando di prima, era l'unico modo per poter mettere la palla in porta senza rischiare l'opposizione di difensori avversari. Nessuno pensava che l'ex Barcellona potesse pensare a una conclusione del genere in quella zona di campo. Lo spagnolo era sicuramente in una posizione dell'area di rigore defilata.

Pedro uomo assist pochi minuti dopo per Castellanos

Nello specifico Patric, il difensore biancoceleste che ha colpito di testa la prima palla proveniente da calcio d'angolo, si era addirittura girato mettendosi le mani nei capelli dalla disperazione per aver sbagliato quel gol. Non avrebbe mai immaginato che Pedro potesse raccogliere palla e calciare in porta. Non contento lo spagnolo, proprio pochi minuti dopo si inventa anche un assist bellissimo per l'inserimento verticale in porta di Castellanos bravo poi col cucchiaio a mettere in rete la palla che vale il momentaneo 2-0 dei biancocelesti.