Lazio-Roma LIVE: il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025

La cronaca in diretta di Lazio-Roma, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 32ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

20' Gran chiusura di Romagnoli su Dovbyk, che con un tocco aveva superato in velocitá Gigot. 18' Angolo di Paredes, deviazione di Mancini, Mandas ancora in angolo. 17' Soulé mette in mezzo, una deviazione regala l'angolo alla Roma. 16' Tiro cross di Angelino, palla che termina sopra la traversa. 15' Ritmo che non si sta alzando, ovviamente la tensione é alta e nessuna delle due formazioni vuole lasciare metri. 14' Scontro aereo tra Marusic e Saelemaekers. Ha la peggio l'Ex Bologna, che rimane a terra molto dolorante. 12' Possesso palla ora per la Lazio, Isaksen prova a sfondare in area, Ndicka lo chiude in angolo. 10' Si tarda a riniziare il gioco, maglia strappata per Pellegrini. 9' Contrasto tra Dovbyk e Romagnoli, il laziale rimane a terra. In questo caso per Sozza si puó continuare. 8' Brutta palla persa di Mancini, non ne approfitta Isaksen. 7' MIRACOLO DI SVILAR! Punizione per la Lazio, colpo di testa di Romagnoli con il portiere che di riflesso manda in angolo. 5' AMMONITO Leandro Daniel Paredes. Intervento di Paredes a palla lontana su Zaccagni. Lazio che chiede il rosso. 4' Roma che inizia con la difesa a quattro, Saelemaekers largo a sinistra e Soulé a destra. 4-4-1-1 con Pellegrini alle spalle di Dovbyk. 3' Fuorigioco di Mancini, si riparte con il pallone per la Lazio. 2' Saelemaekers steso al limite dell'area: subito una punizione pericolosa per la Roma. 1' Possesso palla della Roma, Lazio che aspetta. 20:46 INIZIA LAZIO - ROMA! Primo pallone per i giallorossi! A cura di Vito Lamorte 20:42 Spettacolari coreografie delle due curve, si percepisce l'importanza della partita per le due tifoserie. Dirige il match l'arbitro Simone Sozza. Ranieri con Dovbyk unica punta, Soulé, e Pellegrini alle sue spalle. Saelemaekers quinto di destra, Mancini e Ndicka in difesa con Celik. Baroni schiera il Taty dal primo minuto, con Isaksen, Dele-Bashiru,e Zaccagni alle sue spalle. Guendouzi con Rovella, in difesa Pellegrini dal primo minuto. La formazione della ROMA: (3-4-2-1), Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino - Soulé, Lo. Pellegrini - Dovbyk. Sono ufficiali le formazioni del match: LAZIO (4-2-3-1), Mandas - Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni - Castellanos. Lazio e Roma si sono affrontate 161 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 42 volte, la Roma ha vinto 58 volte mentre i pareggi sono stati 61. 20:16 Una delle sfide piú attese dell'anno, nella Capitale di gioca il Derby: la Lazio ospita la Roma in una gara sicuramente piú sentita delle altre.