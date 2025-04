LIVE Atalanta-Lazio, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Atalanta-Lazio in programma oggi alle ore al Gewiss Stadium e in TV live su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 31ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

16' Azione insistente di Zappacosta, Lazzari lo chiude in angolo. 15' Aquile che stanno prendendo ora campo, Hien di mestiere ferma l'inserimento di Zaccagni. 13' Atalanta che sta ora facendo la partita, Lazio che prova in contropiede. 11' Retegui prova a chiudere il triangolo con Bellanova, Tavares chiude l'esterno italiano. 9' Kolasinac, che sta spingendo molto, trova il cross, ma anche un Gila attento nello spazzare. 7' KOLASINAC! Angolo di Lookman, il difensore allunga sul secondo palo, si salva la Lazio con Dia! 6' Ritmi altissimi in questo inizio partita, due squadre che stanno spingendo fin da subito sull'acceleratore. 5' Cross di Bellanova, Lookman cerca un colpo di testa spingendo Lazzari. 4' Colpo di testa di Rovella sul primo palo, palla direttamente sul fondo. 3' Primo angolo del match per la Lazio: salgono le torri dalla difesa. 2' Dea con la classica maglia nerazzurra, Lazio in completo giallo. 18:01 INIZIA ATALANTA - LAZIO! A cura di Redazione Sport 17:32 Arbitro del match Daniele Chiffi, al VAR Aleandro Di Paolo. Atalanta e Lazio si sono affrontate 113 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 38 volte, la Lazio ha vinto 32 volte mentre i pareggi sono stati 43. Baroni schiera Mandas in porta, Belahyane - Rovella nella mediana, il trio Tchaouna - Dele-Bashiru - Zaccagni alle spalle di Dia. Panchina per il Taty Castellanos. Gasperini con la sorpresa Cuadrado al posto di De Ketelaere, con il colombiano che potrebbe giocare alle spalle del duo Lookman - Retegui o come esterno alto. De Roon - Ederson coppia di centrocampo, Djimsiti e Kolasinac ai fianchi di Hien. La formazione della LAZIO: (4-2-3-1), Mandas - Lazzari, Gigot, Gila, Tavares - Belahyane, Rovella - Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni - Dia. Sono ufficiali le formazioni del match: ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Cuadrado, Lookman - Retegui. 17:21 Tre punti fondamentali in palio oggi al Gewiss Stadium, l'Atalanta che ospita la Lazio con fischio di inizio alle 18.00: la squadra di Gasperini vuole confermare il terzo posto, gli ospiti tornare in zona Europa superando la Roma.