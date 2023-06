Georgina Rodriguez al compleanno dei figli Eva e Mateo con l’orologio che costa più di 90 mila euro Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno in comune la passione per i gioielli di lusso. L’orologio al polso della modella costa oltre 90 mila euro.

A cura di Giusy Dente

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno festeggiato a Madrid il compleanno dei loro figli, i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 da madre surrogata. La coppia ha anche altri tre figli: Cristiano Jr (il primogenito del calciatore, della cui madre non è mai stata rivelata l'identità), Alana Martina e Bella Esmeralda. Al party la modella ha sfoggiato un look colorato con gioielli di lusso, la sua passione.

Il look di Georgina Rodriguez

Per i suoi gemelli, Georgina Rodriguez ha organizzato un party casalingo con due torte: una a tema Sirenetta per la bimba, una a tema calcio per il bimbo. La modella ha sfoggiato un look colorato: abitino aderente a costine color panna abbinato a un paio di stivali effetto metallizzato. Ha mostrato il look con un focus particolare sui gioielli: un anello con enorme diamante a goccia e un orologio di lusso, modello preziosissimo di uno dei brand più rinomati del settore.

in foto: orologio Hublot

Quanto costa l'orologio di Georgina Rodriguez

La creazione in questione è firmata Hublot: è Spirit of Big Bang King Gold Rainbow, un accessorio multicolor che non passa certo inosservato. Ha la cassa d'oro, centinaia di piccole pietre preziose di tutti i colori sul quadrante (zaffiri, rubini, topazi, tsavoriti e ametiste), cinturino in pelle di alligatore multicolore e caucciù nero. Ne esiste anche una variante "Titanium Rainbow", che costa leggermente di meno.

Leggi anche Georgina Rodriguez non bada a spese: il look total blu vale quasi 100mila euro

Il modello prende ispirazione dall'arcobaleno, il "ponte" tra la terra e il cielo considerato un simbolo di pace, gioia e ottimismo. Ne restituisce lo spirito facendo brillare lo spettro cromatico di tante pietre preziose. L'orologio di Georgina Rodriguez sui rivenditori ufficiali online del brand Hublot costa più di 90 mila euro: in alcuni casi arriva a 96.800 euro. Anche Cristiano Ronaldo ha la stessa passione della sua compagna ed è solito impreziosire i suoi look griffati con gioielli di lusso. Fanno parte della sua collezione di orologi anche un Franck Muller 7008 con 424 diamanti e oltre 20 carati totali da circa 2 milioni di euro.