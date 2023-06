Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo al compleanno dei gemelli tra palloncini e doppia torta Doppia torta, festoni e tanti palloncini per il compleanno di Mateo e Eva: i figli gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno festeggiato 6 anni.

A cura di Giusy Dente

Quella di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è una grande famiglia. La coppia ha cinque figli. L'identità della madre dei primi tre figli del calciatore resta un mistero. Cristiano Ronaldo Junior è nato nel 2010 e il nome della donna non è stato mai diffuso, i gemelli Eva e Mateo nel 2017 da madre surrogata. La prima figlia biologica del campione è la piccola Alana Martina, nata nello stesso anno, poco dopo l'incontro con l'attuale compagna. I due sono diventati ancora genitori un anno fa, quando hanno accolto Bella Esmeralda, ma hanno contestualmente affrontato anche un'enorme perdita. La modella era infatti incinta di due gemelli, ma uno non ce l'ha fatta durante il parto. L'aborto è uno degli argomenti toccati nella seconda stagione di Soy Georgina, la docu-serie Netflix uscita il 24 marzo 2023. La famiglia si è riunita a Madrid per festeggiare il sesto compleanno dei due gemelli.

Doppia festa e doppia torta per Eva e Mateo

Per Eva e Mateo, nati l'8 giugno 2017, i genitori sono soliti fare le cose in grande. La festa per i due bimbi non è mai mancata. L'anno scorso hanno organizzato per loro un party casalingo, con torta e abito a tema Frozen per lei, palloncini a forma di Avengers e torta a tema Ferrari per lui. Anche quest'anno il calciatore e la modella hanno voluto personalizzare le torte dei due bimbi, in base ai rispettivi interessi. La torta per la festeggiata, infatti, è dedicata alla Sirenetta mentre quella del fratellino segue il tema calcistico.

Immancabili dolcetti, festoni e tantissimi palloncini colorati, che la modella ha usato come sfondo per una foto: nello scatto indossa un mini abito e stivali viola metallizzati alti fino al ginocchio, uniti a gioielli di lusso. Le calzature sono del suo brand del cuore Le Silla, di cui possiede tantissime creazioni: questo è il modello Eva, ormai sold out sul sito ufficiale.

Leggi anche I 28 anni di Georgina Rodriguez, Ronaldo le regala uno show di luci sulla torre più alta del mondo