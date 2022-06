Torte a tema Frozen, Avengers e Ferrari: la doppia festa di compleanno dei figli di Georgina Rodriguez Eva e Mateo, i figli gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, hanno compiuto 5 anni e come regalo hanno ricevuto una spettacolare festa casalinga. Torta e abito a tema Frozen per lei, palloncini a forma di Avangers per lui: ecco tutti i dettagli del party.

A cura di Valeria Paglionico

Eva e Mateo sono i figli gemelli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez e nelle ultime ore hanno festeggiato i loro 5 anni. Sono nati nel 20017 e da allora sono cresciuti moltissimo come dimostrano le numerose foto in loro compagnia postate sui social dalla mamma e dal papà. Quale migliore occasione di questa per organizzare un party spettacolare? Tra torte a tema Frozen, Ferrari e gigantografie che rendono omaggio al calciatore, i piccoli di casa Ronaldo-Rodriguez hanno passato una giornata in famiglia all'insegna del divertimento: ecco come hanno celebrato il loro quinto compleanno.

I 5 anni di Eva e Mateo Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno affrontato un'esperienza decisamente difficile qualche settimana fa: hanno perso uno dei gemelli che aspettavano al momento del parto. La piccola Esmeralda, però, ce l'ha fatta e oggi riempie d'amore le giornate dei genitori e dei fratellini. Sebbene non abbiano ancora superato del tutto il trauma, hanno voluto regalare ai figli Eva e Mateo una spettacolare festa di compleanno. Il tutto è stato organizzato tra le mura domestiche, decorate con palloncini, gonfiabili e festoni colorati. Il tema? Per la piccola ogni dettaglio era ispirato al film Frozen, dall'abito principesco col tulle alla torta a più piani, mentre per il bimbo sono stati scelti gli Avengers.

La festa dei figli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Perché alla festa dei gemelli c'era un cartonato di CR7

Se da un lato la casa di Ronaldo è stata invasa da palloncini di Capitan America, dall'altro la torta di Mateo ha seguito un "tema" differente: era infatti a forma di Ferrari ed è stata arricchita dalla candelina a forma di 5. Il calciatore purtroppo non ha potuto presenziare al compleanno dei gemelli a causa della partita di Nations Leage a cui ha dovuto partecipare ma i figli hanno trovato lo stesso il modo per rendergli omaggio: Cristiano Jr. e Mateo hanno indossato la sua divisa del Portogallo, posando divertiti sullo sfondo di un enorme cartonato del campione (con tanto di 7 sul petto).