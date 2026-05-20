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Isobel Kinnear festeggia i 23 anni insieme agli amici con doppia torta di compleanno

Fiori, due torte con immancabili candeline, ma soprattutto tanto affetto e tanti sorrisi: la ballerina Isobel Kinnear ha festeggiato i 23 anni con gli amici.
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A cura di Giusy Dente
Isobel Kinnear
Isobel Kinnear

Per Isobel Kinnear è stato un 23esimo compleanno all'insegna dell'amicizia, tra fiori e sorrisi. La ballerina ha festeggiato assieme alle persone a cui vuole bene, per imprimere nella memoria il ricordo di questa giornata speciale. Non una sola torta per lei, ma addirittura due, con immancabili candeline per rispettare il rito del desiderio da esprimere. Sembra che abbia una certa predilezione per i dolci alla frutta, visto che su entrambe le golose creazioni spiccano more e fragole.

La birthday girl nel giorno del suo compleanno ha spento le candeline con un look casual e sportivo: felpa grigia e shorts bianchi. Ma da vera queen, non poteva mancare una coroncina colorata. Avere così tanto affetto intorno è fondamentale per lei, che ormai da tempo vive lontana da casa. In Italia si sta costruendo una nuova famiglia, una nuova rete, anche se resta forte il legame con la sua terra: è originaria dell'Australia, che ha lasciato per inseguire i suoi sogni e mettere basi solide al suo futuro professionale.

I 23 anni di Isobel Kinnear
I 23 anni di Isobel Kinnear

E chissà questa scelta dove la condurrà. Sicuramente ora è in un momento importante, dal punto di vista della carriera: è in una fase decisiva, in cui poter sperimentare, potersi dedicare a esperienze diverse per capire che strada imboccare. Difatti si sta mettendo in gioco il più possibile. Più incerto è il fronte sentimentale: dopo la storia con Cricca e quella con Federico Nicotera, ora è single. Dopo l'avventura tra i banchi di Amici, il suo talento l'ha portata in altri programmi televisivi.

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Isobel Kinnear festeggia con gli amici
Isobel Kinnear festeggia con gli amici

Il pubblico l'ha ritrovata prima in Full Out con Niccolò De Vitiis e poi in Caduta Libera con Max Giusti. Qui anche i suoi look hanno riscosso molto successo: predilige outfit coloratissimi, in linea con la sua personalità esuberante, esplosiva, energica. Nuance fluo e mini dress erano il must have del suo guardaroba di scena. Ad aprile è tornata nel talent di Maria De Filippi, ma in una veste nuova: come ballerina professionista. Nel post dedicato ai festeggiamenti del compleanno, infatti, ci sono altri colleghi danzatori ed ex volti della scuola.

Il compleanno di Isobel Kinnear
Il compleanno di Isobel Kinnear
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