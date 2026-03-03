La vita privata di Isobel Kinnear: l’ex fidanzato Cricca e la storia con Federico Nicotera

Isobel Kinnear oggi si dichiara single, ma il suo passato sentimentale è stato al centro della cronaca rosa per alcuni anni: dopo la storia con Cricca, nata nella scuola di Amici, ha avuto una relazione con Federico Nicotera.

Isobel Kinnear è uno dei nuovi volti di Mediaset. Dopo la partecipazione ad Amici come ballerina, è entrata nel corpo di ballo dei professionisti di Maria De Filippi. La stagione televisiva in corso ha stravolto però la sua avventura nel talent show, quando è stata scelta per affiancare Max Giusti in Caduta Libera, game show in onda nel tardo pomeriggio di Canale5. La ballerina e showgirl australiana, 22 anni, oggi si concentra sul lavoro: ieri sera, durante il suo scherzo a Le Iene ha dichiarato di essere single. Il suo passato sentimentale però è noto alla cronaca rosa: dopo la relazione con Cricca, conosciuto nella scuola di Amici, ha avuto una storia con l'ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera.

La storia tra i banchi di Amici con Cricca

Isobel Kinnear durante la sua partecipazione ad Amici 22 ha conosciuto Cricca, cantante e suo compagno di avventura nella scuola. Dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi, ospite di Verissimo lei raccontò di essere "innamorata più che mai" e definì il giovane cantante "il primo amore della mia vita": "Grazie a lui ho capito cos'è questo sentimento". Si lasciarono un anno dopo, e fu lui a confermare la rottura con l'annuncio della sua partenza per l'Africa: "Mi ha fatto e continua a far male, non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama".

L'amore con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne

Un anno fa circa la showgirl australiana è finita al centro del gossip per la sua relazione con Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo i primi rumors che raccontavano il gossip, spuntò la foto che confermava la loro vicinanza. Alessandro Rosica spiegò che erano "innamorati e affiatati". La loro relazione, però, avrebbe avuto vita breve.

La situazione sentimentale di Isobel Kinnear oggi

Estremamente riservata sulla sua vita privata, la Kinnear, mentre veniva ripresa a sua insaputa durante lo scherzo di Scherzi a parte andato in onda lunedì 2 marzo 2026, ha raccontato di essere single. "Se ho trovato l'amore? No, non ce l'ho più, sto bene da sola", ha ammesso.