Max Giusti a Caduta Libera, Samira Lui fa tendenza: al suo fianco c’è Isobel Kinnear

Max Giusti debutta su Canale 5 alla guida di Caduta Libera: “Mediaset mi ha fatto sentire desiderato”. Al suo fianco Isobel Kinnear, seguendo il modello vincente di Gerry Scotti e Samira Lui.

Max Giusti rompe un tabù professionale lungo una carriera. Domenica 7 dicembre, alle 18.45 su Canale 5, l'attore romano condurrà la sua prima trasmissione per Mediaset, con cui non aveva mai collaborato in carriera fatta eccezione per la partecipazione alla fiction Distretto di Polizia.

Oggi è stato ufficializzato alla stampa il cambio di volto di Caduta Libera. Dopo le gestioni di Gerry Scotti e Paolo Bonolis, Mediaset affida proprio a lui la nuova stagione e lo fa con una novità che richiama la formula di successo di Ruota della Fortuna. Accanto a lui c'è Isobel Fetiye Kinnear, ballerina finalista di Amici 2023, seguendo l'esempio di Samira Lui accanto a Gerry Scotti.

La scommessa di Max Giusti

"Per me è un territorio inesplorato", ammette Giusti durante una pausa dalle registrazioni all'Ansa. "Sono entrato nella squadra di Cologno Monzese a giugno, in esclusiva. La sensazione più bella? Sapere che hanno scelto proprio me. Una responsabilità che galvanizza". Il contratto blindato testimonia la volontà di costruire un progetto a lungo termine con Mediaset, non un esperimento stagionale. Giusti lo sa e modula le aspettative con realismo: "La prima settimana sarà decisiva. Devo risultare gradito al pubblico, entrare nelle case con leggerezza. Non voglio creare tensione, ma essere accogliente. Come insegna Gerry."

Il modello Scotti e la formula della "socia"

Il riferimento a Scotti non è casuale. Giusti eredita un format che il conduttore pavese ha reso familiare a milioni di telespettatori, ma eredita anche un modello di conduzione che Mediaset sta testando con successo. Accanto a lui, Isobel Kinnear, ballerina finalista di Amici 2023, seguendo la formula sperimentata da Gerry Scotti con Samira Lui a La Ruota della Fortuna. Ovvero di una co-conduttrice o conduttrice in seconda, una vera e propria "socia" come ha detto lo stesso Gerry Scotti nelle varie interviste.

L'innesto di una figura giovane, dinamica, capace di dialogare col pubblico attraverso i social, replica una strategia che sta funzionando. Samira Lui ha dimostrato che la spalla non è un elemento decorativo ma un'estensione della conduzione, un ponte verso le generazioni più giovani. Isobel Kinnear dovrà fare lo stesso, portando energia e freschezza a un meccanismo che Giusti intende governare senza stravolgere.