Max Giusti e l’aiuto di Gerry Scotti: “Lo devo ringraziare, mi ha messo una mano sulla spalla”

Max Giusti si sta preparando ad iniziare la sua avventura a Mediaset. Il conduttore, che da quest'anno ha un contratto di esclusiva con l'azienda, si sta dedicando a nuovi progetti che partiranno nei prossimi mesi. Progetti sui quali mantiene il massimo riserbo, una strategia comunicativa per svelare più in là di cosa si tratterà, ma che lo vedranno certamente sbarcare nel preserale di Canale 5 alla conduzione di un quiz.

Le parole di Giusti per Gerry Scotti

A Verissimo, Giusti ha ripercorso con Silvia Toffanin il suo percorso di carriera, che lo ha visto attraversare tante fasi e che di recente, grazie anche al ritorno a un suo amore del passato, quello delle imitazioni, gli ha permesso di tornare al centro dell'attenzione, motivo per cui Mediaset si è interessata a lui. Ad accompagnarlo in questo momento di costruzione, come lui ha svelato, c'è un peso massimo di Mediaset come Gerry Scotti: "Voglio ringraziarlo, non ci conoscevamo, ma mi ha veramente messo una mano sulla spalla e mi sta introducendo in questo mondo bellissimo. Per chi fa il mio lavoro, essere in un'azienda come questa significa pensare di avercela fatta davvero, qui c'è tutto quello che serve per lavorare bene. Avere una persona come Gerry che ti garantisce di accompagnarti per un pezzo di strada è una grande fortuna".

Max Giusti tra Caduta Libera e The Wall

Non è stato ancora confermato il titolo che Max Giusti condurrà, ma si presume si tratterà di un programma condotto in passato dal presentatore de La Ruota della Fortuna, che grazie al successo di questo programma ha riportato Canale 5 a livelli di ascolti nell'access assolutamente impensabili pochi mesi fa. Stando alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, Giusti avrebbe accantonato il progetto di Caduta Libera, inizialmente designato come il programma da ereditare, tentando un numero 0 di The Wall. A riportarlo è stato Affari Italiani, che ha parlato proprio della presenza di Gerry Scotti negli studi di Atene come spirito guida.