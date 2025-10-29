Gerry Scotti: “Ho sempre pensato di essere un miracolato, così ho apprezzato ogni singolo momento”

Il conduttore è stato ospite di Silvia Toffanin a This is me, ripercorrendo la sua carriera e i momenti più importanti di una vita: “Frequentare gli amici di sempre e la stessa trattoria mi ha permesso di rimanere coi piedi per terra”.

Gerry Scotti ripercorre la sua vita e la sua carriera con Silvia Toffanin. Ospite di This is me, il conduttore ha descritto le sue emozioni di questi mesi, dato che sta vivendo un momento d'oro della sua carriera, grazie al successo de La Ruota della Fortuna e alla luna di miele con il pubblico.

Gerry Scotti ospite a This is me

In studio con lui non solo la conduttrice, ma anche i ragazzi de Il Volo e Gigi Buffon, seduti con lui in studio per ricostruire i momenti salienti delle rispettive carriera. Scotti è partito dagli inizi, la nascita e la crescita in periferia, prima di trasferirsi a Milano e iniziare a fare i primi lavori, che lo hanno portato pian piano alla sua prima, vera passione, quella della radio. Il passo per la televisione è stato breve e lì ha capito, grazie agli incontri e gli incoraggiamenti delle persone importanti che ha avuto la possibilità di incontrare.

La militanza a Mediaset lo impegna da anni in un lavoro quotidiano, ma il momento più esaltante Scotti lo sta vivendo proprio dalla scorsa estate, con l'impresa del ritorno de La Ruota della Fortuna che ha scalzato la concorrenza consentendo a Canale 5 di tornare a dominare la fascia dell'access prime time come non accadeva da tempo.

Il segreto di Scotti per restare coi piedi per terra

Un'occasione per ritrovare una sintonia con il pubblico mai smarrita, ma certamente sopita con il passare degli anni. Una constatazione che ha portato lo stesso Scotti a cedere alla commozione in diversi momenti e dichiarare senza se e senza ma le emozioni nel rivedere quelle immagini: "Rivedendo alcuni di questi passaggi, ho sempre pensato di essere un miracolato. E questo mi ha aiutato molto, perché puoi anche smettere all'improvviso e questo è il modo di apprezzare ogni singolo momento". Ed ha parlato anche del suo segreto per rimanere sempre con i piedi per terra: "Continuare a frequentare gli amici di sempre, incontrarli di sera in trattoria, me lo ha permesso".