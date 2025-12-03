Max Giusti svela perché ha detto di sì a Pier Silvio Berlusconi e il retroscena con Gerry Scotti e Paolo Bonolis

Max Giusti ha raccontato i retroscena del suo arrivo a Mediaset e perché ha detto di sì a Pier Silvio Berlusconi. Da domenica 7 dicembre, lo vedremo al timone della nuova edizione di Caduta libera. In un'intervista ha confidato che il corteggiamento da parte dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi è giunto del tutto inaspettato. Tuttavia, un gesto di Paolo Bonolis e Gerry Scotti gli ha fatto capire che stava per succedere qualcosa.

Perché Max Giusti ha accettato la proposta di Mediaset. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Max Giusti ha svelato che cosa lo ha spinto a dire di sì a Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore ha innanzitutto precisato che "il corteggiamento di Mediaset" è stato "totalmente inaspettato". Ma il progetto editoriale "a lungo termine" ha fatto la differenza per lui. Non solo. Un altro elemento determinante è stata la fiducia che ha percepito da parte dell'azienda e dell'editore: "Dopo tanti anni era ora di mettere la testa a posto, ho l'età giusta per farlo".

Il retroscena su Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Max Giusti ha fatto sapere di stimare profondamente Gerry Scotti. Ha dichiarato di avere notato come il conduttore sia immune al passare del tempo. Per gli spettatori italiani, grazie alla sua empatia, resta sempre uno di famiglia. Questa considerazione lo ha spinto a riflettere e a mettersi in discussione: "Anch'io vorrei essere di famiglia". Poi, i retroscena su Scotti e Paolo Bonolis:

Alcuni mesi fa ero al teatro Sistina e, alla fine dello spettacolo, Bonolis è venuto a salutarmi e mi ha detto: "Ho parlato bene di te", e non capivo. Poi Gerry mi ha fatto una chiamata di apprezzamento. Mi sono detto: "Che succede?". E poi è arrivata la chiamata di Mediaset. E ho capito che li devo ringraziare e devo ringraziare l'editore. Questo mi gratifica e mi responsabilizza.

Infine, Max Giusti ha confidato di essere stato accolto bene anche da Maria De Filippi e Silvia Toffanin che lo hanno ospitato nei loro programmi: "Mi sento parte di una famiglia".