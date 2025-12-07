Max Giusti debutta a Caduta Libera, il messaggio a Paolo Bonolis e Gerry Scotti a inizio puntata

È partita con l'appuntamento del 7 dicembre la nuova edizione di Caduta Libera targata Max Giusti. Il conduttore prende in eredità il programma segnato per anni dalla conduzione di Gerry Scotti, che dopo tanti anni ha lasciato il testimone al nuovo arrivo in Mediaset.

Le parole di Max Giusti per la prima puntata di Caduta Libera

Max Giusti ha aperto la puntata inaugurale ringraziando il pubblico: "Ho la fortuna di essere qui nello studio di Caduta Libera per una nuova edizione. Grazie per questo applauso, per il calore spero che anche da casa siate contenti di vedermi, io sono molto emozionato e stiamo per iniziare questa nuova cavalcata". Poi Giusti ha voluto salutare Paolo Bonolis, che da inizio settembre ha accompagnato il pubblico di Canale 5 in questa fascia oraria con Avanti un altro e ora gli cede il testimone per alcuni mesi: "Voglio salutare Paolo Bonolis e ringraziarlo perché l'altro giorno ci siamo detti ‘vai avanti tu, porta avanti questa fascia preserale'. Lui si riposerà un po' e ce la metterò tutta".

Infine parole di ringraziamento anche per Gerry Scotti, che gli ha ceduto la conduzione di Caduta Libera per il suo impegno a La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario, in partenza proprio il 7 dicembre.: "È anche grazie a lui che sono qui questa sera se sono nel suo studio e con il suo pubblico. L'ho sentito un attimo prima di inizare a mi ha detto "trattameli bene". Spero di riuscire a farlo".

Da Amici a Caduta Libera, l'arrivo di Isobel Kinnear

Diverse le novità di questa nuova edizione di Caduta Libera, tra cui l'aggiunta al cast di Isobel Kinnear, che accompagnerà Giusti alla conduzione del quiz quotidiano. Nei giorni scorsi la ballerina ha salutato Amici, dopo aver fatto parte del cast di questa edizione. Ad annunciare il suo nuovo impegno a Caduta Libera era stata proprio Maria De Filippi. La carta Kinnear è una novità introdotta nel programma per sfruttare l'effetto Samira Lui, visto il successo de La Ruota della Fortuna che si deve anche alla presenza di una figura femminile al fianco di Gerry Scotti.