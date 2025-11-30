Maria De Filippi ad Amici saluta Isobel Kinnear: “Inizi una nuova avventura stimolante”, cosa farà la ballerina

Isobel Kinnear lascia Amici per un tempo non definito. Nella puntata del talent show di oggi, domenica 30 novembre 2025, la ballerina si è esibita con una coreografia esplicativa al centro dello studio, poi è stata raggiunta da Maria De Filippi che le ha augurato buona fortuna. La conduttrice ha annunciato al pubblico presente e ai telespettatori a casa che la ballerina lascia temporaneamente gli studi per dedicarsi a una nuova avventura. "Non la vedrete qui per un po', inizierà una nuova avventura molto stimolante", ha dichiarato prima di abbracciarla forte. "Ho paura" ha commentato la giovane di origini australiane, visibilmente emozionata. "Lo so, ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo", ha risposto Maria De Filippi stringendola forte.

Le due si sono abbracciate al centro dello studio prima di salutarsi: gli allievi si sono poi alzati in piedi applaudendo la ballerina che fa parte del corpo di ballo dei professionisti dalla stagione 2023/2024, quella successiva alla sua partecipazione come allieva.

Cosa farà Isobel Kinnear ora: "Scelta come nuova valletta parlante di Canale5"

Stando alle ultime indiscrezioni circolate, Isobel Kinnear lascia temporaneamente il talent show di Maria De Filippi per dedicarsi a una nuova avventura televisiva. Nel nuovo numero di A Lume di Candela di Dagospia, è stato svelato che la ballerina australiana è stata scelta come valletta parlante della prossima edizione di Caduta Libera, game show in partenza su Canale5 dal prossimo 7 dicembre che vedrà Max Giusti alla conduzione. Affiancherà, quindi, il conduttore proprio come Samira Lui con Gerry Scotti. In queste ore Isobel ha così aggiornato il suo profilo Instagram: "Ci vediamo presto" ha scritto tra le stories, in inglese, a corredo di un selfie.