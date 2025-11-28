Perché Isobel Kinnear ha lasciato Amici temporaneamente, l’indiscrezione: “Sarà la nuova Samira Lui”

La nuova registrazione di Amici ha portato con sé una sorpresa che non è passata inosservata ai telespettatori. Durante la verifica dei compiti assegnati alle ballerine Maria Rosaria e Anna, Maria De Filippi ha annunciato che Isobel Kinnear non sarebbe stata presente nelle prossime puntate. Nessun dettaglio in più, solo un accenno a una “nuova esperienza” che l’avrebbe tenuta lontana dal talent per un po’. Un'indiscrezione di Dagospia, però, potrebbe aver dato una risposta.

Isobel Kinnear passa da Amici a Caduta Libera?

A rivelare il presunto motivo dell’assenza è stato Giuseppe Candela nel suo nuovo numero di A Lume di Candela per Dagospia: Isobel sarebbe stata scelta come valletta parlante della prossima edizione di Caduta Libera, il game show che tornerà su Canale 5 dal 7 dicembre con Max Giusti alla conduzione. Per la ballerina australiana, cresciuta all’interno della scuola di Amici e oggi parte del cast dei professionisti, si aprirebbe quindi un’avventura totalmente nuova, che seguirebbe la scia del successo ottenuto da Mediaset con Samira Lui a La Ruota della Fortuna.

"Sarà la nuova Samira Lui"

Candela scrive: “Dopo l’esperimento riuscito a La Ruota della Fortuna, Mediaset ha deciso di aggiungere una valletta parlante anche a Caduta Libera. Il programma tornerà in onda domenica 7 dicembre con la conduzione di Max Giusti. Al suo fianco ci sarà la ‘nuova Samira’, la prescelta è Isobel Kinnear". E ancora: "Per un periodo lascerà il talent di Maria De Filippi.” Se venisse confermata, la scelta proverebbe come Amici sia diventato un vero trampolino per volti capaci di ritagliarsi spazio anche fuori dal programma. Gli studenti e gli spettatori più fedeli dovranno rinunciare a lei per qualche settimana, ma la sua assenza sarà solo temporanea: una volta concluso l’impegno con Caduta Libera, Isobel tornerà regolarmente nel cast del programma di Maria De Filippi.