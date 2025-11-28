Amici 25, anticipazioni puntata del 30 novembre: un’allieva assente, gli ospiti e l’annuncio su Isobel

Ieri, giovedì 27 novembre, è stata registrata la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda domenica 30 novembre, dalle 14 su Canale 5. Gli allievi proseguono le loro sfide, eseguono i compiti dei prof. e si impegnano al massimo per tenersi stretto il loro banco nella scuola: nel nuovo appuntamento, fa sapere SuperGuidaTv, nessun allievo è stato eliminato, ma non sono mancati i colpi di scena. Ecco le anticipazioni e gli ospiti: attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: sfide ed eliminazioni

Le anticipazioni della puntata di domenica 30 novembre, registrata ieri, rivelano che nessun allievo è stato eliminato. SuperGuidaTv fa sapere in anteprima cosa vedranno i telespettatori nell'appuntamento domenicale, dalle 14 su Canale5. Emiliano ha svolto la sua sfida contro un aspirante allievo di nome Cristian e l'ha superata. La classifica di canto ha visto all'ultimo posto Michele, mentre in quella di ballo Anna ha avuto la peggior posizione: i cantanti Michele ed Angie e i ballerini Anna e Alessio sono i prossimi a dover sostenere la sfida. Giorgia è stata assente in puntata, si legge, mentre Elena e Lorenzo non hanno preso parte alla gara. Opi si è esibito davanti al giudice esterno per una valutazione sui brani più adatti a lui, scatenando il fastidio di Anna Pettinelli.

Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha annunciato che Isobel Kinnear si assenterà per diverse puntate per dedicarsi a "una nuova esperienza". Tommaso, ballerino eliminato a sorpresa dalla maestra Celentano diverse settimane fa, ballerà allo spettacolo dello Schiaccianoci al Teatro dell'Opera.

Le esibizioni degli allievi

Nel corso della puntata registrata ieri, Elena e Lorenzo, che non hanno partecipato alla gara di canto, si sono esibiti con alcune cover per accompagnare le esbizioni di due ballerine: Elena ha cantato La vie en rose, mentre Lorenzo il brano Credo. Emiliano ha ballato sulle note di The first time, Pierpaolo invece su Another Love. Alessio ha ballato su Ultima poesia, mentre Anna sulle note di Leave get out. Opi, per il compiuto voluto da Zerbi, ha cantato Una vita da mediano e Un giorno credi.

Gli ospiti della puntata del 30 novembre

Nella puntata di Amici del 30 novembre 2025 saranno ospiti Stash dei The Kolors e Carlo Verdone per giudicare la gara di canto, Eleonora Abbagnato per la sfida di ballo. Tra gli ospiti anche Donatella Rettore: sarà in studio per cantare "Malamocco" con Arianna Forte e Mr Rain.