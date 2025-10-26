Amici 25, la prof Celentano spiazza De Filippi ed elimina all’improvviso Tommaso: “Non ho tempo per le tue lacune”

Nella puntata del 26 ottobre di Amici, Alessandra Celentano ha eliminato all’improvviso Tommaso: “Non ho il tempo per colmare le tue lacune, lo faccio per te”. Il ballerino non è riuscito a trattenere le lacrime ed è rimasto spiazzato, così come Maria De Filippi: “Mi dispiace, so che hai lasciato un lavoro per venire qua”.

Colpo di scena nella puntata del 26 ottobre del pomeridiano di Amici. La maestra Celentano ha eliminato a sorpresa un suo allievo, il ballerino Tommaso. Nessuno in studio si aspettava una decisione del genere, né il diretto interessato nè il pubblico. La prof ha però spiegato il motivo: "In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune".

Tommaso si è presentato davanti alla maestra Celentano e lei gli ha comunicato la notizia che nessun allievo vorrebbe sentire: "Ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui". Il ballerino è rimasto sorpreso e stupito, dal momento che non si aspettava un finale del suo percorso nella scuola. Anche Maria De Filippi è spiazzata: "Quando mi ha spiegato questa sua decisione, anche io ero stupita, ma mi ha detto che ne avevate già parlato".

La maestra Celentano ha poi spiegato perché ha preso questa decisione proprio ora: "Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma a livello professionale devo farlo per la stima che ho per te". Tommaso non è riuscito a trattenere le lacrime e a capacitarsi dell'accaduto: "Abbiamo lavorato le prime settimane, sono arrivato primo e sono anche stato fermo. Mi sta venendo un colpo, mi è sembrato un cambio di tempo, mi ha anche detto tante cose belle". "Non le rinnego, dico solo che è una questione di quello che pretendo da un allievo e non mi basta il tempo per colmare le tue lacune", ha ribattuto la prof.

Tommaso ha così dovuto lasciare lo studio, ringraziando la maestra, nonostante la difficile decisione, e abbracciando Maria De Filippi. E stata lei a dire: "Lui lavorava fuori, ha rinunciato a un contratto per riprovare i casting". "Io questo non. lo sapevo", ha infine concluso Celentano ferma nella sua decisione.