Caduta Libera chiude con Riccardo Porta Campionissimo, Max Giusti conferma il ritorno: “Ripartiremo”

Questa sera, domenica 12 aprile, è andata in onda l'ultima puntata di questa edizione di Caduta Libera. Il quiz show condotto da Max Giusto ha decretato il Campionissimo 2026, nel secondo speciale dedicato al Torneo dei Campionissimi. A vincere il titolo è stato Riccardo Porta, 19 anni, studente originario di Casatenovo (Lecco). Da domani, nella fascia preserale di Canale 5, tornerà l'appuntamento con Paolo Bonolis e Avanti un altro.

Il 19enne è stato eletto Campionissimo 2026 di Caduta Libera, chiudendo un'edizione condotta da Max Giusti e Isobel Kinnear e vincendo un montepremi totale di 80mila euro. Nella puntata del 12 aprile, Riccardo Porta ha battuto alcuni dei campioni più noti ed è arrivato fino alla sfida finale, in cui però non è riuscito a conquistare altri 15mila euro da aggiungere alla somma già conquistata. Il game show è stato presentato per la prima volta al pubblico nel maggio 2015 con la conduzione di Gerry Scotti, per poi rinnovarsi di edizione in edizione e arrivare a un totale di 1290 puntate. Max Giusti ha confermato che lo stop del programma è solamente un arrivederci e non un addio, dal momento che sono previste nuove puntate di Caduta Libera. "Ripartiremo prossimamente dalla 1291 puntata. Torno un po' a casa, ne ho bisogno", ha detto Giusti.

Da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5 tornerà in onda Avanti un Altro con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutti gli ‘abitanti' del ‘Minimondo'. "Sono quattro mesi che sto qui, tra poco ricominciamo noi", ha detto scherzando dallo studio del programma. E sulle nuove puntate: "Saranno divertenti, piene di concorrenti che vengono a divertirsi perché questo facciamo noi". "Ti voglio ringraziare, mi ha dato veramente una bella pacca sulla spalla", ha detto Max Giusti. E Bonolis gli ha fatto i concorrenti per i risultati raggiunti: "Te la sei meritata".