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Avanti un altro torna su Canale5 dal 13 aprile al posto di Caduta Libera, lo annuncia Paolo Bonolis

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Paolo Bonolis che conferma il ritorno di Avanti un altro su Canale5 a partire da lunedì 13 aprile.
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A cura di Stefania Rocco
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Il minimondo è pronto a riaprire i battenti. Paolo Bonolis ha confermato via Instagram che Avanti un Altro, il popolare preserale di Canale 5, tornerà in onda nella collocazione abituale a partire da lunedì 13 aprile. Il testimone passerà di mano nella serata di domenica 12 aprile, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Caduta Libera, segnando il ritorno della coppia storica formata da Bonolis e Luca Laurenti.

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Caduta Libera e l’esperimento non riuscito con Isobel Kinnear

Il ritorno di Bonolis arriva alla fine di un esperimento di Canale5 rivelatosi non troppo azzeccato. L’edizione di Caduta Libera condotta da Max Giusti (subentrato dopo il passaggio di Gerry Scotti alla guida de La Ruota della Fortuna) si avvia alla conclusione senza essere riuscita a brillare negli ascolti. Nonostante la verve del conduttore romano, il game show ha faticato a tenere il passo con la concorrenza di Rai1. A nulla è servito l’innesto di Isobel Kinnear, ex ballerina di Amici, inserita nel cast per rinfrescare l’immagine del programma. La giovane performer non è mai riuscita a trovare una vera collocazione all’interno del format, finendo per restare un elemento di contorno. Fallito, dunque, l’esperimento che aveva spinto la rete a cercare un nuovo "effetto Samira Lui". Se a La Ruota della Fortuna Samira è riuscita a diventare un valore aggiunto, con Isobel il risultato non si è ripetuto.

Il minimondo di Avanti un Altro affidato ancora a Sonia Bruganelli

Con il ritorno di Avanti un Altro, la macchina organizzativa torna sotto la guida di un team collaudato. Ad accompagnare Paolo Bonolis ci sarà, come sempre, la società di produzione guidata dall’ex moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, che continuerà a occuparsi dei casting. Il sodalizio professionale tra i due prosegue nonostante la fine del matrimonio e il terremoto mediatico che ha investito l’ex coppia dopo le accuse contenute nel libro pubblicato da Lucio Presta.

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