Stop alla seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5: le prove non convincono e il format è ancora da definire

Quattordici prove. Poi lo stop. Secondo quanto apprende Fanpage.it, il progetto di una seconda serata di Bianca Berlinguer su Canale 5 — che avrebbe dovuto prendere forma tra fine marzo e inizio aprile — è stato bloccato. L'appuntamento slitta, con ogni probabilità, al prossimo autunno.

I motivi dello stop

I motivi dello stop? Il programma non avrebbe ancora trovato una fisionomia definitiva. Sul tavolo, infatti, convivevano due impostazioni diverse, entrambe ritenute valide: da una parte un format basato su interviste one to one, dall'altra un'impostazione più vicina al giornalismo d'inchiesta. In ogni caso, il format di seconda serata non sarebbe stato un talk à la Cartabianca. Quattordici prove non sarebbero bastate a sciogliere il nodo, né a dare ai reparti tecnici e produttivi le sicurezze necessarie per andare in onda.

In ultimo, un motivo non da poco: dopo la prima operazione, che l'ha costretta a condurre con gli occhiali da sole diventati iconici, Bianca Berlinguer dovrebbe presto sottoporsi a una seconda operazione agli occhi. Non un ostacolo complesso, ma neanche una passeggiata dal momento che si tratta di dover lanciare una nuova proposta al pubblico.

Il rebus del palinsesto

A complicare il quadro, la questione della collocazione. L'ipotesi del martedì sera si scontrava con una variabile non da poco: l'incertezza che aleggia intorno al Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo. Non è affatto scontato che tenga quella collocazione in modo stabile. Incastrare una seconda serata targata Berlinguer in questo schema avrebbe significato giocare su un azzardo. Del resto, l'alternativa del lunedì sera non sarebbe più tranquilla: quella fascia è presidiata dalla fiction di Canale 5 che va a singhiozzo. L'atteso ritorno de I Cesaroni è previsto solo per il 13 aprile. E non sarebbe percepito come un traino così sicuro.

C'è poi un terzo elemento, forse il più sottovalutato: il contesto. Mandare in onda un nuovo programma di informazione in seconda serata adesso, nel pieno di una stagione dominata dall'incertezza geopolitica — con gli occhi puntati sull'Iran — avrebbe inevitabilmente compresso scalette e impostazioni, costringendo il format a rincorrere la cronaca invece di costruire una sua identità.

In autunno, con le elezioni all'orizzonte

Fanpage.it apprende che Mediaset vede nel prossimo autunno uno scenario più favorevole. Con le elezioni politiche italiane del 2027 che cominciano ad avvicinarsi, il clima si presta a un programma di approfondimento politico con una propria collocazione narrativa. Per ora, quindi, il progetto è in pausa. Quattordici prove archiviate, e tutto rimandato a quando le condizioni — tecniche, personali, di palinsesto e di scenario — saranno migliori.