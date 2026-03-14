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Le Iene contro Stefano De Martino, la strategia Mediaset che sfida Stasera Tutto è Possibile

Le Iene si sposta contro lo show di Rai2 condotto da Stefano De Martino che da due settimane è leader di ascolti della serata del mercoledì. Mediaset corre ai ripari ma, in realtà, prova anche a sfruttare una possibilità, approfittando di un programma che continua a essere una certezza di Italia 1.
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A cura di Andrea Parrella
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I palinsesti esistono per essere modificati e Mediaset cambia la serata "anomala" del mercoledì in cui, da due settimane, a dettare legge è Stasera Tutto è Possibile, lo show condotto da Stefano De Martino che porta Rai2 sul primo gradino del podio di rete più vista in prima serata.

Un risultato che conferma il riscontro della trasmissione e il momento d'oro del conduttore partenopeo, fresco di nomina come conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, davanti alla quale la concorrenza non può stare a guardare.

E infatti Mediaset sceglie di cambiare in corsa la programmazione di Italia 1, spostando al mercoledì la messa in onda de Le Iene. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore sui profili social del programma, con una foto di Veronica Gentili e Max Angioni, per la seconda stagione consecutiva alla conduzione del programma, accompagnata dalla notizia dello spostamento dalla domenica al mercoledì. Per effetto di questo spostamento, il ciclo dei film di Zalone passa al giovedì, mentre Inside va alla domenica.

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Italia 1 corre giustamente ai ripari, ma l'operazione di spostamento de Le Iene può avere anche un senso sul lungo periodo, per riposizionare un programma che è da sempre una certezza assoluta della rete in una serata che al momento pare offrire spazi e sacche di pubblico da conquistare. L'anomalia del successo di Stasera Tutto è Possibile su Rai2 è dettata anche dall'assenza di concorrenza interna lato Rai, con il servizio pubblico che sembra intenzionato a spingere in tutto e per tutto il suo volto di punta Stefano De Martino, evitando di proporre una programmazione alternativa muscolare su Rai1 che possa penalizzare l'andamento di Stasera Tutto è Possibile.

Gli ottimi risultati di De Martino su Rai2 determinano dunque un caos generale per le generaliste, ma potenzialmente può rappresentare una possibilità per Le Iene, che torna ad occupare una serata, quella del mercoledì, come era già successo più volte nelle stagioni passate, l'ultima nel 2022.

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