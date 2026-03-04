Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dello show su Rai 2

Stasera torna in Tv Stasera tutto è possibile, in prima serata su Rai 2. Il comedy show di Stefano De Martino rientra nelle case degli italiani con la sua squadra di comici napoletani e tanti ospiti: ecco le anticipazioni della prima puntata di mercoledì 4 marzo.

Torna stasera, da mercoledì 4 marzo 2026, la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, lo show varietà condotto da Stefano De Martino che con la sua "squadra" torna protagonista del palinsesto di Rai 2, in prima serata. Dalla stanza inclinata agli altri divertenti giochi e quiz in studio, il comedy show torna con sette puntate registrate nell'Auditorium Rai di Napoli. Anche quest'anno ci saranno i comici e attori, presenze fisse ormai del programma, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. A loro si aggiungeranno Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, con le loro imitazioni. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti di stasera.

Gli ospiti e le anticipazioni di Stasera tutto è possibile

"Step Back" è il titolo della prima puntata in onda stasera su Rai 2, in prima serata. Lo show di Stefano De Martino torna in studio e nelle case degli italiani con la sua squadra formata da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, salvo imprevisti, Biagio Izzo. Ospite fisso dello show anche Vincendo De Lucia, con le sue imitazioni, e Claudio Lauretta, che nella prima puntata di stasera farà la parodia di Gerry Scotti. Nel primo appuntamento gli altri ospiti saranno Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.

Il programma torna senza troppe rivoluzioni, ma con qualche sorpresa. Stando alle anticipazioni, protagonista dei giochi La Stanza Inclinata che mette a dura prova i comici tra improvvisazione ed equilibrio, e confermati anche i classici come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo.

Dove vedere Stasera tutto è possibile in tv e in streaming

Stasera tutto è possibile va in onda da mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata, dalle 21.20, su Rai 2. Per rivedere le singole puntate, sarà possibile andare sul sito della piattaforma streaming RaiPlay, dove saranno caricate ogni settimana, dopo la messa in onda.