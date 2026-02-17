Gerry Scotti a STEP con Stefano De Martino, l’imitazioni di Claudio Lauretta nella nuova stagione

Le registrazioni della nuova stagione di STEP sono partite e dai video emerge la partecipazione di Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti, con un inatteso accostamento tra i due protagonisti di questa stagione televisiva.

Si stanno registrando in queste settimane le puntate della nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile, lo show che partirà a marzo su Rai2, condotto da Stefano De Martino. E che De Martino e la sua squadra abbiano ironizzato sin dal principio sulla rivalità tra Affari Tuoi e La Ruota Fortuna di Gerry Scotti, è cosa nota. Un'ironia che atterra anche a STEP, visto che in una delle prime puntate registrate ci sarà tra gli ospiti anche Gerry Scotti, più o meno.

Claudio Lauretta nel cast di Stasera tutto è possibile

Da alcuni video pubblicati da utenti sui social che hanno evidentemente partecipato al programma in qualità di pubblico, emerge infatti la presenza in studio di Claudio Lauretta, storico imitatore di Gerry Scotti che ha preso parte alla puntata proprio nei panni del conduttore. Si vede Stefano De Martino presentare tutti gli ospiti per i saluti finali, chiudendo proprio con Claudio Lauretta travestito da zio Gerry.

La sfida tra De Martino e Scotti

Un dualismo, quello tra De Martino e Scotti, iniziato a settembre con lo scontro ravvicinato tra i due programmi. Dopo il dominio di Affari Tuoi nella scorsa stagione, La Ruota della Fortuna aveva conquistato il pubblico nel corso dell'estate, tenendo testa alla concorrenza di Rai1 per tutto l'autunno. De Martino aveva risposto alla cosa con sarcasmo, citando spesso Scotti proprio nelle puntate di Affari Tuoi e facendo ironia sulle prese di posizione Mediaset che condannava Affari Tuoi per essere un programma basato unicamente sull'elemento della fortuna.

Il divario tra i programmi si è assottigliato progressivamente, fino ad azzerarsi proprio nel corso del mese di gennaio. Nelle ultime settimane è avvenuto anche il sorpasso da parte di De Martino e ora Affari Tuoi è tornato ad essere stabilmente leader nella fascia dell'access prime time. Nonostante ciò, tra i due conduttori non sembra esserci astio, tanto che i due si sono lanciati messaggi di stima reciproca a distanza in diverse occasioni.