Affari Tuoi del 6 marzo stasera non va in onda ancora: Gerry Scotti senza la concorrenza di Stefano De Martino

Venerdì di tregua nella battaglia degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Affari Tuoi non andrà in onda questa sera, venerdì 6 marzo, e La Ruota della Fortuna si ritrova di fatto senza avversari nella fascia dell'access prime time, proprio il giorno dopo in cui dimostrava di perdere terreno nei confronti dell'avversario (qui gli ascolti del 5 marzo).

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera

La Rai ha deciso un cambio di programmazione dell'ultimo momento: la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, inizialmente prevista su Rai 2, è stata spostata sul primo canale. L'evento prende il via alle 20:00, sovrapponendosi all'orario di Affari Tuoi e costringendo la rete a cancellare il programma di De Martino per lasciare spazio alla kermesse sportiva. Una scelta comprensibile sul piano dell'audience istituzionale, ma che interrompe ancora una volta la striscia positiva del programma che era in ripresa rispetto agli ascolti del dirimpettaio Gerry Scotti.

La cerimonia di apertura delle paralimpiadi partiranno dalle 19.30 su Rai1, con il commento della redazione di RaiSport.

L'occasione per Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna andrà invece regolarmente in onda su Canale 5. Per Gerry Scotti si apre una serata senza il consueto rivale, una finestra utile considerando che nelle ultime settimane lo share del game show aveva mostrato qualche segnale di flessione. L'assenza di De Martino potrebbe tradursi in un recupero di punti, in attesa che la sfida tra i due riprenda a pieno regime. Canale 5, dal canto suo, era rimasta ferma lunedì 3 marzo per lasciare spazio alla semifinale di Coppa Italia Inter-Como: le soste si alternano da una parte all'altra, ma stavolta il calendario sorride a Mediaset. Vedremo i dati d'ascolto della serata del 6 marzo.