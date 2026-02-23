Ascolti tv 22 febbraio: chi ha vinto tra le Olimpiadi Invernali e Io sono Farah, i dati de La Ruota della Fortuna

Gli ascolti tv della serata di domenica 22 febbraio. Su Rai1 è stata trasmessa la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, mentre su Canale 5 Io sono Farah. Nessun appuntamento con Affari Tuoi, mentre La Ruota della Fortuna è andata regolarmente in onda.

Nella serata di domenica 22 febbraio il palinsesto televisivo ha offerto un ventaglio di opportunità tra programmi di intrattenimento, film e programmi di informazione e sport. In prima serata su Rai1, infatti, è andata in onda la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali in diretta dall'Arena di Verona. Su Canale 5, invece, sono andate in onda le puntate di Io sono Farah, la soap turca che, ormai, è un appuntamento fisso per i telespettatori Mediaset. Nell'access prime time, invece, è saltato l'appuntamento con Affari Tuoi, mentre Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno rispettato la messa in onda. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La sfida tra le Olimpiadi Invernali e Io sono Farah

La prima serata di domenica 22 febbraio ha visto scontrarsi l'evento sportivo dell'anno, ovvero le Olimpiadi Milano Cortina con la cerimonia di chiusura tenutasi all'Arena di Verona, con la telecronaca di Auro Bulbarelli, dopo l'apertura piuttosto discussa a cura dell'ex direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. L'evento è stato seguitissimo, infatti ha conquistato 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share dalle 20:23 alle 23:04. Su Canale 5, intanto, sono andati in onda i nuovi episodi di Io sono Farah, la soap di Canale 5 che in questi mesi ha fatto compagni al pubblico Mediaset, ed è stata seguita da 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2, il film con Edoardo Leo e Barbara Ronchi, Era ora è stato la scelta di 903.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Italia1 Le Iene ha registrato 1.206.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Rai3 l'appuntamento con Presadiretta segna 904.000 spettatori e il 4.7% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro è stato visto da 560.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi ha interessato 526.000 spettatori e il 3.3% di share. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ha ottenuto 330.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove, Che Tempo Che Fa viene visto da 1.292.000 spettatori con il 6.8% e 761.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.

I dati de La Ruota della Fortuna, ma senza il competitor Affari Tuoi

Nella serata di domenica 22 febbraio, l'appuntamento con Affari Tuoi è saltato per lasciare spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi che ha avuto inizio dopo il Tg1 delle 20. Stefano De Martino, quindi, si è concesso un giorno di riposo. Su Canale 5, però, l'appuntamento con Gerry Scotti è rimasto sempre uguale e La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.778.000 spettatori pari al 22.1%, confermando quel leggero calo negli ascolti tv, che comunque raggiungono risultati più che soddisfacenti, riscontrato nelle ultime settimane.