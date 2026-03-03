Quando torna in tv La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui

Nella giornata di martedì 3 marzo, il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna salta per consentire la messa in onda delle semifinali di Coppa Italia, con le partite Como-Inter e Lazio-Atalanta. Il game show condotto da Gerry Scotti, però, tornerà ben presto ad occupare la fascia dell'access prime-time per la gioia dei telespettatori che, ormai, non possono fare a meno dell'appuntamento con la trasmissione di Canale 5.

La Ruota della Fortuna torna in tv dopo il cambio programmazione

Uno stop momentaneo, quindi, per La Ruota della Fortuna, che torna in tv a partire da mercoledì 4 marzo, al solito appuntamento nell'access prime time dalle 20:30, una volta terminata l'edizione del telegiornale. Se nella serata di martedì 3 marzo è stato necessario lasciare spazio alla Coppa Italia, perché il derby era programmato su Canale 5, per la partita Lazio-Atalanta, invece, la messa in onda è stata affidata a Italia 1, senza cambiare programmazione al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Il record di ascolti del game show di Gerry Scotti

Non è certo una novità che il game show di Gerry Scotti sia ormai tra i programmi più visti della televisione. La Ruota della Fortuna, infatti, è stata una scommessa vinta da Mediaset, che ha riportato in auge un gioco piuttosto datato, ma che di fatto è stato un cult della televisione commerciale degli Anni Ottanta e Novanta. L'effetto nostalgia, con alcune note di colore e di novità, ha reso la trasmissione amatissima dal pubblico che, infatti, ha premiato questa operazione con grande entusiasmo e picchi di share di oltre il 24 %, con oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori. Un risultato che, da tempo, non si registrava in una fascia come quella dell'access prime time, sebbene il competitor di Rai1, Affari Tuoi, non sia stato da meno e inizia a recuperare terreno.