Mediaset cambia programmazione del 3 marzo: stop a La Ruota della Fortuna, quando torna in Tv Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna non va in onda martedì 3 marzo 2026. Evento più unico che raro per il popolare game show dell'access prime time di Canale5 che domani sera, in via del tutto eccezionale, si ferma per lasciare spazio al calcio. La Coppa Italia si prende la scena nella programmazione Mediaset martedì 3 e mercoledì 4 marzo con le semifinali, Como-Inter e Lazio-Atalanta. Il game show di Gerry Scotti, però, si fermerà soltanto domani. Ecco come cambia la programmazione Mediaset.

Perché La Ruota della Fortuna non va in onda domani

La Ruota della Fortuna si ferma domani, martedì 3 marzo: non andrà in onda perché al suo posto, dopo il tradizionale appuntamento con il Tg5, in onda dalle 20 alle 20.40, è stata programmata la semifinale di Coppa Italia Como-Inter, un appuntamento molto atteso dagli appassionati di sport, in scena allo stadio Sinigaglia, a Como. La scelta di modificare il palinsesto interrompe una lunga striscia di programmazione ininterrotta per il quiz, tornato in grande stile su Canale5 in occasione del centenario di Mike Bongiorno, che ha registrato ascolti record sin da subito, riuscendo anche a difendersi contro il Festival di Sanremo, evento di punta della Tv italiana. Nella settimana dell'evento musicale, infatti, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, La Ruota della Fortuna è riuscita a tenere davanti al piccolo schermo tra i 3.6 e i 4 milioni di spettatori.

Quando torna in Tv il game show di Gerry Scotti

La pausa sarà temporanea: il game show di Gerry Scotti, accompagnato in studio da Samira Lui, tornerà regolarmente in onda da mercoledì 4 marzo 2026, pronto con una nuova puntata ricca di giochi di parole e richi premi. L'altra semifinale di Coppa Italia, infatti, Lazio-Atalanta, sarà trasmessa mercoledì in prima serata su Italia1, altra rete del gruppo Mediaset.