Ascolti TV 5 marzo 2026, chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado: i dati di Gerry Scotti e Stefano De Martino

Giovedì 5 marzo 2026, la prima serata ha visto contrapposti Don Matteo su Rai1 e il film Quo Vado su Canale5. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 5 marzo 2026.

Don Matteo ha vinto contro Quo Vado: la sfida degli ascolti tv

In prima serata, Rai1 ha proposto Don Matteo, con la quindicesima stagione giunta all'ottavo episodio, intitolato L'evaso. La fiction, con Raoul Bova nei panni del protagonista, è stata seguita da 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 appuntamento con Quo Vado, il film con Checco Zalone in cui il protagonista, catturato da un gruppo di indigeni in Africa, si ritrova a fronteggiare una serie di situazioni comiche e surreali. Il film si è fermato a 2.724.000 spettatori con il 16.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante, che racconta casi irrisolti e verità nascoste della cronaca italiana. Il programma ha interessato 714.000 spettatori pari al 5.2% di share. Rai3 ha trasmesso Splendida cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari che unisce cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza. La trasmissione ha interessato 1.029.000 spettatori pari al 6.3% di share.

Italia1 ha trasmesso Mission: Impossible – Fallout, il film con Tom Cruise in cui Ethan Hunt e il suo team dell'IMF si trovano a fronteggiare una nuova minaccia due anni dopo aver catturato il terrorista Solomon Lane. Il film ha interessato 680.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Rete4 spazio a Dritto e Rovescio che ha registrato 896.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7, Piazzapulita. Il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli ha interessato 951.000 spettatori con il 6.8% di share.

Tv8 ha proposto 2012, il film catastrofico in cui una serie di disastri naturali senza precedenti inizia a devastare il pianeta spingendo l'umanità verso il collasso. Il film è stato seguito da 160.000 spettatori con l'1% di share. Sul Nove in onda Only Fun Comico Show, condotto da Belen Rodriguez e i PanPers, che è stato seguito da 426.000 spettatori con il 2.5% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: pareggio perfetto

Giovedì 5 marzo 2026, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 5.033.000 spettatori con il 23.8% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.017.000 spettatori pari al 23.8% di share. Tra i due programmi è pareggio perfetto in termini di share.