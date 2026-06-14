Ascolti Tv 13 giugno: Mara Venier vince (18.6%) e Ciao Darwin insegue (15.2%). Boom dei Mondiali di notte (39.8%)
Gli ascolti di sabato 13 giugno, una serata segnata dalla contrapposizione sulle principali reti generaliste tra la l'evento dedicato alla raccolta fondi Una voce per Padre Pio e una replica di Ciao Darwin. Una serata che è stata condizionata certamente dal ritorno dopo una pausa di alcuni giorni di Affari Tuoi, dovuto alla messa in onda su Rai1 della partita dei Mondiali Brasile-Marocco, iniziata a mezzanotte. Eventi concomitanti che avranno alterato certamente gli ascolti della serata.
Brasile-Marocco sopra i 2 milioni a notte fonda
Su Rai1 Mara Venier ha presentato l’edizione 2026 condotta da Mara Venier, che ha riunito grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Al Bano e Anna Oxa. Il programma è stato visto da 2.397.000 spettatori pari al 18.6%, il più visto della serata. L'appuntamento è stato poi seguito dalla prima partita ai Mondiali del Brasile guidato da Carlo Ancelotti, trasmessa a mezzanotte per via del fuso orario. L'evento sportivo ha fatto registrare una media di 2.396.000 spettatori pari al 39.8% (primo tempo a 2.728.000 e il 36.2%, secondo tempo a 2.070.000 e il 45.7%).
Su Rai2 è andato in onda il film "Come ho catturato un serial killer", visto da 955.000 spettatori pari al 7% di share, mentre su Rai3 il pubblico ha potuto rivedere "Piedone lo sbirro", film diretto da Steno con protagonista Bud Spencer, seguito da 694.000 spettatori e il 5.2%.
Su Rete 4 è andato in onda un nuovo appuntamento con "La promessa" (839.000 spettatori e il 6.6% di share), mentre Canale 5 ha proposto una nuova replica di Ciao Darwin, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che ha registrato 1.643.000 spettatori con uno share del 15.2%.
Su Italia 1 è andato in onda "Belle e Sebastian – Next Generation" seguito da 608.000 spettatori pari al 4.5%, mentre La7 ha proposto un best of della stagione di In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini, seguito da 439.000 spettatori con il 3.7% di share.
In access, come anticipato, è tornata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, con lo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che proseguirà fino a luglio inoltrato, seppure con diversi giorni di pausa per De Martino dovuti proprio alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio. Tra i due sfidanti un sostanziale pareggio, con Affari Tuoi Mundial che totalizza 3.671.000 spettatori e il 25.5%, chiudendo 20 minuti prima del programma concorrente. La Ruota della Fortuna arriva a 3.716.000 spettatori e il 25.5%, terminando alle 21:54.