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Ascolti tv 14 giugno: chi ha vinto tra i Mondiali e Racconto di una notte, i dati in aggiornamento

Gli ascolti tv di domenica 14 giugno, i dati Auditel in aggiornamento. Chi ha vinto tra i Mondiali di calcio 2026, in particolare la partita Giappone-Olanda su Rai1 e il film Racconto di una notte trasmesso su Canale 5.
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A cura di Elisabetta Murina
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Il palinsesto televisivo di domenica 14 giugno ha offerto agli spettatori la possibilità di scegliere tra grandi eventi sportivi, serie televisive, approfondimenti giornalistici e cinema cult. Su Rai1 è andata in onda un'altra partita dei Mondiali 2026, Paesi Bassi contro Giappone. Su Canale 5 invece spazio al film Racconto di una Notte.  Nell'access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Gli ascolti tv di ieri, tutti i dati Auditel.

Nella serata di ieri, domenica 14 giugno, su Rai1 è stata trasmessa la partita Paesi Bassi-Giappone, parte dei Mondiali 2026, che si è conclusa con un pareggio per le due squadre. A "sfidare" l'evento, per quanto riguarda la programmazione, è stato il film Racconto di una Notte. Nelle scorse giornate, a conquistare gli spettatori, erano stati gli eventi sportivi: ad esempio nella serata del 12 giugno i Mondiali avevano dominato con oltre il 24% di share. 

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