Quando inizia Stasera tutto è possibile: la data della prima puntata con Stefano De Martino su Rai2

Torna in Tv Stasera tutto è possibile. Lo show varietà condotto da Stefano De Martino che ha conquistato il pubblico italiano con la sua squadra, formata da Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giovanni Esposito, e da altri Vip ospiti in studio, torna protagonista del palinsesto di Rai 2. STEP riparte ufficialmente lunedì 23 febbraio 2026.

Quando inizia Stasera tutto è possibile su Rai2

STEP torna in tv da lunedì 23 febbraio 2026, in prima serata su Rai 2 e in streaming su RaiPlay per regalare risate e intrattenimento a tutta la famiglia. Dopo un ripensamento del conduttore napoletano, che aveva inizialmente deciso di chiudere la sua avventura al timone del programma, i protagonisti dello show sono tornati in studio, all'Auditorium Rai di Napoli, per registrare nuove puntate. "Ebbene sì, non vi siete liberati di STEP. Ci rivediamo il 23 febbraio con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile" ha scritto il profilo Facebook del programma per annunciarne il ritorno in Tv.

Le anticipazioni di STEP: gli ospiti della prima puntata

La prima puntata è stata registrata ieri e dopo il video di Francesco Paolantoni che lo conferma, circolano sui social alcune riprese fatte dal pubblico che era presente all'Auditorium Rai di Napoli. Dalle immagini emergono alcune anticipazioni sulla prima puntata, in particolare gli ospiti che giocheranno nel primo appuntamento di lunedì 23 febbraio 2026. I protagonisti della prima puntata dovrebbero essere Brenda Lodigiani, Lorella Cuccarini, Peppe Iodice e Mariasole Pollio. Confermate, chiaramente, le presenze di Herbert Ballerina, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. La formula sarà sempre la stessa: mettere alla prova i volti dello show con giochi esilaranti, prove di improvvisazione e sketch fuori dagli schemi. Tra i giochi più amati, la Stanza Inclinata, diventata ormai cult del format.