Herbert Ballerina stasera ad Affari tuoi, il comico torna nella puntata del 25 gennaio: confermata Martina Miliddi

Quando torna Herbert Ballerina ad Affari tuoi? È questa la domanda che gli spettatori del programma di Stefano De Martino si fanno ormai da sei puntate. Fanpage.it è in grado di dare una risposta. Secondo quanto apprendiamo, il comico sarà presente nella puntata in onda stasera.

Herbert Ballerina torna ad Affari tuoi stasera domenica 25 gennaio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Herbert Ballerina tornerà ad Affari tuoi stasera. Secondo quanto apprende Fanpage.it, infatti, gli spettatori avranno modo di rivedere il comico nella puntata in onda domenica 25 gennaio alle ore 20:35 su Rai1. Stefano De Martino, nell'ultima puntata del gioco dei pacchi, aveva fatto sapere che presto il suo amico sarebbe tornato. E in effetti nelle prossime ore, lo rivedremo al suo posto. Il programma non perderà Martina Miliddi. Secondo quanto ci risulta, è stata riconfermata.

Herbert Ballerina torna ad Affari tuoi dopo sei puntate

Affari tuoi sorpassa negli ascolti La ruota della fortuna, il programma di Stefano De Martino è riuscito a recuperare terreno anche rinnovando il format del gioco dei pacchi e inserendo un personaggio esilarante come Herbert Ballerina. Nella puntata in onda stasera, domenica 25 gennaio, la trasmissione potrà ricominciare a contare sulla presenza del comico che è riuscito a farsi amare dal pubblico. Le sue battute e le simpatiche interazioni con Stefano De Martino spesso sono diventate virali sui social e, da giorni, gli spettatori stanno chiedendo a gran voce il suo ritorno.

Perché Herbert Ballerina si è assentato dal programma di De Martino

La scheda per la "scomparsa" di Herbert Ballerina da Affari tuoi

Come ha spiegato nei giorni scorsi Fanpage.it, Herbert Ballerina si è assentato per "motivi personali", che lo hanno costretto anche a posticipare alcune date del suo spettacolo "Come una catapulta". Nulla di grave o preoccupante. Stasera, infatti, Herbert Ballerina tornerà al suo posto. Intanto, Stefano De Martino è riuscito a trasformare in un piccolo giallo l'assenza dell'amico, scomodando anche la trasmissione Chi l'ha visto di Federica Sciarelli e trasmettendo un'esilarante scheda al fine di ritrovare Herbert.

Martina Miliddi resta ad Affari tuoi

Martina Miliddi con il cartonato di Herbert Ballerina

Come già anticipato nei giorni scorsi, ribadiamo che l'idea è quella di riconfermare Martina Miliddi all'interno del programma Affari tuoi. L'unica incognita può essere rappresentata da eventuali impegni professionali dell'ex volto di Amici di Maria De Filippi. Dovremo attendere le prossime puntate per scoprire come saranno definiti i ruoli del comico e della ballerina e se interagiranno l'uno con l'altra.