Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera Scotti

Stasera tutto è possibile in onda su Rai2 vince contro Vanina 2 su Canale5 e il film Un amore a 5 stelle su Rai1, registrando 2.215.000 spettatori e il 16.7%. In access prime time, Affari Tuoi supera La ruota con 4.998.000 spettatori (24%). Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 11 marzo.

Gli ascolti tv dell’11 marzo

Gli ascolti TV di mercoledì 11 marzo. A vincere è Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino in onda su Rai 2 supera la concorrenza con 2.215.000 spettatori pari al 16.7%. Rai1 ha trasmesso il film Un amore a 5 stelle, mentre su Canale5 la seconda puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui: ad avere la meglio è il gioco dei pacchi con 4.998.000 spettatori (24%). Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 11 marzo.

Stasera tutto è possibile batte Vanina 2 e Un amore a 5 stelle

La sfida nella fascia del Prime Time, ieri 11 marzo, è stata particolarmente affollata. Rai 1 ha trasmesso il film Un amore a 5 stelle, che ha collezionato 1.618.000 spettatori pari al 9.7%. Su Canale 5, in onda la seconda puntata della fiction Vanina 2, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi: 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. A differenziarsi è ancora una volta Stefano De Martino, in onda con Stasera tutto è possibile su Rai 2, che conferma il trend positivo inaugurato la scorsa settimana, quando aveva già vinto la sfida degli ascolti del 4 marzo: i risultati sono più che positivi e sfiorano il massimo storico della scorsa puntata, con 2.215.000 spettatori pari al 16.7%.

Affari tuoi vince su La ruota della fortuna: 4.998.000 spettatori (24%)

Nell'access prime time in onda i due programmi più seguiti della tv italiana. Su Canale 5, Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto un nuovo appuntamento de La ruota della fortuna, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 4.714.000 spettatori pari al 22.7% dalle 20:51 alle 21:56. Vince però Rai 1: ad Affari Tuoi con De Martino ha giocato Antonio Prota dalla Campania, che purtroppo ha perso all'ultimo 200mila euro, regalando una partita emozionante fino all'ultimo. Il gioco dei pacchi ha vinto la sfida, registrando 4.998.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:42.

Le percentuali delle altre reti generaliste

Vediamo ora i dati delle altre reti generaliste. Su Rai 3 è andato in onda Chi l'ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha registrato 1.409.000 spettatori (8.2%). Su Italia1 spazio al film di Checco Zalone Cado dalle nubi, che ha interessato 1.705.000 spettatori con il 9.6%. Rete4 ha proposto Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate è stato seguito da 546.000 spettatori (4.3%). Su Tv8, la partita tra Psg e Chelsea ha appassionato 831.000 spettatori (4.3%). Sul Nove il documentario Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin è stato seguito da 257.000 spettatori con l’1.5%.