L’ex tronista Federico Nicotera e Isobel di Amici sono una coppia: “Sempre più innamorati e affiatati”

A cura di Elisabetta Murina

Federico Nicotera ha ritrovato l'amore dopo la fine della sua storia con Carola Carpanelli. L'ex tronista di Uomini e Donne, uscito dal programma con la corteggiatrice, è stato avvistato in compagnia della ballerina Isobel Kinnear. I due si starebbero frequentando da tempo e sarebbero ormai una coppia a tutti gli effetti. A pubblicare il loro primo scatto insieme è stato Alessandro Rosica su Instagram.

La foto di Isobel e Federico Nicotera insieme

Come mostra lo scatto, i due sono andati a cena insieme e sono apparsi complici e affiatati a ristorante. A pubblicare la foto su Instagram Alessandro Rosica, che ha spiegato: "Sono sempre più innamorati e affiatati". Non è noto da quanto tempi sia nato l'amore, ma i due sarebbero a tutti gli effetti una coppia. A confermare questa ipotesi anche una foto che l'ex tronista ha condiviso sul suo profilo, in cui stringe la mano di una ragazza durante una passeggiata. Non c'è nessun riferimento all'identità ma, visti gli ultimi gossip, pare che si tratti proprio della ballerina professionista di Amici.

Il passato sentimentale di Federico Nicotera e Isobel Kinnear

Federico Nicotera si è fatto conoscere dal pubblico per la sua storia d'amore con la corteggiatrice Carola Carpanelli, nata a Uomini e Donne. L'ex tronista ha scelto la ragazza alla fine del suo percorso nel programma nel marzo 2023, ma la frequentazione è durata solo qualche mese. I due hanno poi preso strade separate per via di interessi differenti difficili da far combaciare. Da allora, sulla vita privata di Nicotera, non si hanno più notizie. Un percorso simile lo ha vissuto anche Isobel Kinnear, ballerina di Amici, che si era innamorata del cantante Cricca. Tra loro la relazione era nata a tutti gli effetti fuori dalla scuola, quando erano stati avvistati mano nella mano, poi era arrivata al capolinea per motivazioni non precisate.