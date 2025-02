video suggerito

Federica Nargi: "Non mi vergogno delle mie radici. 16 anni con Matri, il nostro rapporto è raro" Federica Nargi è stata ospite di Verissimo oggi. Nella lunga intervista con Silvia Toffanin ha ripercorso la sua carriera prima di parlare della famiglia creata con Alessandro Matri. "Mi chiedono il terzo figlio, ma essere madre è un'avventura", le parole.

A cura di Gaia Martino

Federica Nargi è stata ospite di Verissimo oggi, domenica 2 febbraio 2025. L'ex concorrente di Ballando con le stelle, ex velina di Striscia La Notizia, ha raccontato le sue origini e la determinazione che le ha permesso di conquistare i suoi sogni. Insieme ad Alessandro Matri da 16 anni, ha commentato: "È raro avere un rapporto come il nostro in questo mondo, siamo rimasti fedeli a noi stessi".

Le parole di Federica Nargi: l'infanzia a Tor Bella Monaca prima dell'ascesa in tv

"Prima di avere dei figli hai altre priorità. Ero concentrata su me stessa, sulla mia famiglia, Alessandro. Ora la priorità sono le mie figlie" ha dichiarato Federica Nargi a Silvia Toffanin. Nata a Tor Bella Monaca, quartiere romano, ha spiegato:

Quando entri a far parte di un mondo così perfetto, sembra che la gente possa etichettarti per il tuo quartiere. Poi negli anni ho imparato a essere me stessa, senza vergognarmi delle mie radici. In queste zone vivono tante persone, lavoratori, giovani ragazzi con tanti sogni da realizzare e mancano gli spazi che li valorizzino. Non c'entra da dove arrivi, se hai un obiettivo o un sogno lo puoi raggiungere. Nessuno ti regala niente, a me nessuno lo ha fatto. Sono contenta del percorso che ho fatto. Non sono cresciuta nel lusso ma avevo il necessario per vivere bene.

Iniziò la sua carriera a Striscia La Notizia, che è "stato il mio trampolino di lancio": "Da lì ho vissuto tante cose. Riguardando tutto quello che ho fatto rivivo le emozioni di ogni momento. Ho sempre dato il massimo, ci ho messo il massimo impegno. La bellezza mi ha aiutato tantissimo, ma a volte penso "È quello che avrei voluto fare?". Iniziò tutto per gioco", le parole.

La storia con Alessandro Matri, insieme da 16 anni

Federica Nargi è impegnata sentimentalmente con Alessandro Matri, suo compagno di vita da 16 anni: "Siamo cresciuti insieme. Stiamo insieme da 16 anni. È raro avere un rapporto come il nostro in questo mondo, siamo rimasti fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo ma lo prendiamo con le pinze, siamo diversi e uguali. Questo è il segreto del nostro rapporto". Sulla gelosia, ha aggiunto: "Sono sempre gelosa, non come all'epoca. Oggi è più geloso lui, mi vede sicura di me, indipendente, e a volte quello geloso è lui". Genitori di Sofia e Beatrice, lui è stato con le figlie mentre la moglie era in gara a Ballando con le stelle, programma che l'ha costretta a stare lontana da casa per cinque mesi. "Mi chiedono il fratellino. Per me il massimo erano tre figli, ma essere madre è un'avventura. È un mix tra amore e sopravvivenza. Hanno un'energia incredibile", ha aggiunto prima di aprire la parentesi matrimonio: "Il matrimonio lo sognavo. Ora il traguardo sono le mie figlie".