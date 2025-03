video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca va via e Gianmarco la rincorre, in studio anche Alessia Pecchia di Amici Martedì 4 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Gianmarco Steri è uscito dallo studio per rincorrere Francesca Polizzi, che è rimasta delusa dal fatto che lui non l'abbia portata in esterna dopo il loro bacio. Presente anche Alessia Pecchia di Amici, ecco perché.

A cura di Sara Leombruno

Martedì 4 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Diverse le novità in studio, dal prosieguo della conoscenza tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi, alle rivelazioni della corteggiatrice Cristina Ferrara sul suo passato amoroso. Novità anche nel Trono Over, con Sabrina Zago che ha vinto una nuova sfilata, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. In studio presente Alessia Pecchia, concorrente di Amici, per assistere alla sfida di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe.

Anticipazioni Uomini e Donne, il trono di Gianmarco Steri

Nella registrazione del 4 marzo sono state numerose le novità sul trono di Gianmarco Steri. Dopo esser stata eliminata dal tronista, Liane Arias non è tornata in studio, né lui è andata a cercarla. Dopo il bacio con Francesca Polizzi, Steri ha deciso di non portarla in esterna e la corteggiatrice è intervenuta subito quando lui è entrato, dicendosi delusa perché pensava volesse vederla dopo l’esterna della scorsa volta. "Gianmarco le ha chiesto se ha domandato di lui in settimana, lei non l’ha fatto, mentre lui ha chiesto di lei ogni giorno. Francesca è uscita dallo studio e lui l’ha seguita fuori", scrive Pugnaloni.

Gianmarco ha portato invece in esterna Cristina Ferrara, che aveva già raggiunto nei camerini dopo la scorsa registrazione. I due hanno discusso e poi chiarito, sono stati molto vicini e ci sono stati degli abbracci. Lei in studio ha chiesto scusa a Gianmarco perché è molto sfuggente e ne ha spiegato il motivo: la napoletana non si fida degli uomini, dopo alcune delusioni raccolte nel corso della sua vita. Steri ha poi portato in esterna Nadia: lei lavora come giornalista e quindi gli ha letto un articolo che ha scritto su di lui. Il tronista le ha detto che lei è più indietro rispetto alle altre due corteggiatrici e lei ha confermato. Successivamente, il ragazzo ha chiesto di ballare con Cristina e durante il ballo Francesca è uscita nuovamente. Lui voleva seguirla, ma alla fine ha desistito, affermando che la sua reazione fosse stata esagerata.

Le novità nel Trono Over e Alessia Pecchia in studio

Per quanto riguarda il Trono Over, c’è stata un’altra sfilata, vinta da Sabrina Zago. In studio, presente anche Alessia Pecchia, concorrente di Amici. La ballerina ha accompagnato Gianni Speri e Giuseppe nelle performance di una nuova sfida di ballo, che stavolta prevedeva la bachata. È stato presentato un nuovo cavaliere di nome Gabriele. Cristina ha chiuso la conoscenza con Emanuele, perché lui non si è mai fatto sentire di sua iniziativa, lo chiamava sempre lei e dal momento in cui lei ha smesso di cercarlo non si è più fatto sentire.

Ci sono state anche discussioni tra Giuseppe e Sabrina dove sono intervenuti anche Tina e Gianni. Sabrina ha dichiarato di essersi innamorata di lui, però alla fine delle registrazioni ha detto che mette un punto e che lo bloccherà sul telefono. In più lei è uscita con Alessio (il toscano), hanno fatto un’esterna con le telecamere e Giuseppe sostiene che l’ha fatta per farlo ingelosire, lui è uscito con un’altra dama. Agnese De Pasquale è uscita con Diego Fazio, continuano la conoscenza, Diego stoppa la conoscenza con Arianna perché gli è sembrato di essere uscito con un’amica e non hanno avuto nessun contatto fisico che lui, invece, cerca. Arianna è uscita con un uomo del parterre e nonostante non ci sia stato ancora contatto fisico, continuano a conoscersi.