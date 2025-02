video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne, Gianmarco Steri bacia Francesca e elimina Liane: “Ti vedo bloccata” Il 25 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Diversi i colpi di scena in studio, soprattutto per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. Novità anche nel Trono Over. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 25 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Diversi i colpi di scena in studio, soprattutto per quanto riguarda il trono di Gianmarco Steri. Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, il tronista ha dato il suo primo bacio a Francesca Polizzi e ha eliminato Liane Arias, la corteggiatrice romana d'origini francesi con cui stava uscendo dall'inizio del suo percorso. Novità anche nel Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: il trono di Gianmarco Steri

Nella puntata registrata il 25 febbraio, Gianmarco Steri ha portato di nuovo in esterna Francesca Polizzi, la tiktoker che condivide sui social la sua passione per il cinese. I due sono stati bene nel corso dell'appuntamento, tanto da baciarsi. Quello con la ragazza è il primo bacio per il tronista: l'ultimo lo aveva dato a Martina De Ioannon. In studio, Cristina Ferrara lo ha attaccato, mostrandosi infastidita per quanto visto, ma lui ha risposto, sostenendo di vederla falsa. Anche Liane Arias ha preso la parola per commentare l'esterna, ma Steri ha approfittato per eliminarla, visto che lei gli piace esteticamente, ma la vede bloccata.

In effetti, già qualche puntata fa, il romano aveva detto alla 23enne di trovarsi bene, ma di non riuscire a entrare a pieno in connessione con lei, visto il suo fare restio: "Con te provo belle sensazioni, ho provato delle belle emozioni. Rispetto alla prima volta ti sei lasciata andare un po' di più, anche se penso tu abbia veramente tanto da dire e tanto da esprimere, ma ancora non l'ho visto", aveva detto Gianmarco, dopo che la corteggiatrice gli aveva fatto una sorpresa, andandolo a trovare a Roma nella sua barberia.

Le novità nel Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, si è parlato di Diego, che sta frequentando una signora altolocata: in studio, il Cavaliere ha affermato di trovarsi bene con lei e di voler proseguire la loro frequentazione. Spazio anche alla sfilata maschile: tra i momenti salienti, una gara di danza tra Gianni e Giuseppe, che si sono sfidati in un ballo rock and roll.

Nell'esterna tra Gemma e Orlando, invece, lui è stato molto simpatico, ma tra i due non è accaduto nulla. In studio, il Cavaliere è stato accusato di non provare un reale interesse nei confronti della donna. Lui si è difeso, sostenendo di tenere molto a questa conoscenza, e ha poi invitato sarcasticamente Tina Cipollari a iniziare una storia con Cosimo, visto che lui non potrebbe fare con Gemma ciò che l'uomo sta dando a lei, regalandole viaggi costosi.