Chi è Liane Arias, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Liane Arias è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. 22 anni, nata a Roma da madre francese e padre sudamericano: con il tronista del dating show di Maria De Filippi è già scattata l'intesa.

A cura di Sara Leombruno

Liane Arias è la corteggiatrice di Gianmarco Steri, il tronista di Uomini e Donne 2025 con il quale è già scattata l'intesa. Ha 22 anni, è nata a Roma da madre francese e padre sudamericano. Steri, oggi seduta sul trono del dating show di Maria De Filippi dopo non essere stato scelto da Martina De Ioannon, si è detto interessato alla sua conoscenza ed è proprio con lei che ha scelto di fare il primo ballo in studio.

Chi è Liane Arias, le origini francesi e sudamericane e la carriera universitaria

Liane Arias è stata scelta dalla produzione tra le prime 100 corteggiatrici che hanno avuto l'opportunità di presentarsi a Gianmarco, per il quale in totale sono arrivate oltre 8mila richieste da tutta Italia. Una di quelle che è riuscita a parlare per prima con il tronista è stata proprio Liane, che era stata già adocchiata dai suoi amici fuori dagli studi. Ha 22 anni ed è di Roma: "Nella vita studio e lavoro, sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi dovrò fare anche la magistrale", ha spiegato la ragazza.

Dal profilo Instagram di Liane Arias

La corteggiatrice ha tre nazionalità: "Mamma è francese e mio papà è sidamericano", ha spiegato. Su Instagram ha un account privato e si può trovare con il nickname "_arias___", al momento è seguita da quasi 10mila followers e ama condividere scatti di vita quotidiana, dai viaggi ai momenti con le amiche.

Il percorso con Gianmarco e il primo ballo a Uomini e Donne

Alla domanda con chi volesse ballare per la prima volta in studio per l'inizio del trono, Gianmarco Steri ha scelto proprio Liane. I due hanno danzato sulle note di Hello di Adele. "Ho visto che sei della Lazio ma io non tifo. Sembri una bellissima persona e vorrei conoscerti", ha confessato la ragazza al tronista, visibilmente emozionata. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne, sappiamo che i due sono usciti in esterna e Gianmarco ne è rimasto piacevolmente colpito, anche se al momento il loro percorso è solo alle fasi iniziali.

Liane Arias e Gianmarco Steri in studio a Uomini e Donne