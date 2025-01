video suggerito

Gianmarco Steri incantato da Liane Arias a Uomini e Donne: “Lei rimane, voglio ballare con lei” Nella puntata di Uomini e Donne del 31 gennaio in onda le prime battute del trono di Gianmarco Steri. Il tronista è apparso subito colpito da Liane Arias, una ragazza romana di 22 anni, d’origini francesi e sudamericane. È con lei il suo primo ballo in studio dopo l’ingresso di oltre 100 corteggiatrici. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 31 gennaio a Uomini e Donne sono andate in onda le battute iniziali del trono di Gianmarco Steri. Maria De Filippi ha subito comunicato che per il romano fossero arrivate richieste da più di 8mila corteggiatrici. "Te lo dico, sarà impossibile vederle tutte", ha ironizzato la conduttrice. "So di piacere a livello estetico e nei modi, mi dicono che sono gentile, ma così è inaspettato", il commento del tronista. In studio, Steri è stato colpito in modo particolare da Liane Arias, una ragazza romana di 22 anni.

Le corteggiatrici di Gianmarco accolte dai suoi amici: "Tocca trovare una donna vera"

Prima di far scendere le corteggiatrici, la conduttrice ha invitato gli amici di Gianmarco ad accogliere le ragazze fuori dagli studi. Si tratta di Enzakkione, il tiktoker amico del tronista che aveva commentato in modo ironico tutto il suo precedente percorso con Martina De Ioannon. Lui e il resto del gruppo hanno scortato le pretendenti in redazione, non risparmiando commenti ironici: "Tocca trovare una donna vera, a Gianmarco serve una donna perchè gli serve aiuto". È già in quest'occasione che Liane Arias riesce a farsi notare. "Diteci il suo prototipo di donna", chiede una delle presenti. "Tu, sei perfetta", risponde Enzakkione, riferendosi a Liane.

Chi è Liane Arias, la corteggiatrice che ha ballato con Gianmarco

Dopo la messa in onda della clip con Enzakkione, Maria ha invitato le ragazze a entrare in studio e le ha fatte posizionare su entrambe le postazioni ai suoi lati, dove normalmente siedono anche i corteggiatori di Francesca Sorrentino. Il ragazzo ha confessato di sentirsi agitato dalla loro presenza. Una di quelle che è riuscita a parlare per prima con il tronista è stata proprio Liane, che era stata già adocchiata dai suoi amici. Ha 22 anni ed è di Roma: "Nella vita studio e lavoro, sono al terzo anno di scienze farmaceutiche applicate e voglio fare la nutrizionista, quindi poi dovrò fare anche la magistrale".

La corteggiatrice ha spiegato di avere tre nazionalità: "Mamma è francese e mio papà è sidamericano, ho visto che sei della Lazio ma io non tifo. Sembri una bellissima persona e vorrei conoscerti". Alla domanda con chi volesse ballare, Gianmarco Steri ha scelto proprio lei. I due hanno danzato sulle note di Hello di Adele, mandando virale la clip su X in una manciata di minuti. Molti utenti scommettono che la ragazza sarà una delle protagoniste del suo trono, sarà davvero così?