Gianmarco Steri dopo aver accettato il trono a Uomini e Donne: "Credevo di essere la scelta, ora sono a disagio" Tornato in studio dopo la scelta di Martina De Ioannon, tra gli applausi del pubblico e del parterre di Dame e Cavalieri, Gianmarco Steri ha deciso di accettare la proposta di Maria di sedere sul trono: "Non me lo sarei mai aspettato, ora sarò a disagio ancora di più".

A cura di Sara Leombruno

Una volta lasciato lo studio di Uomini e Donne dopo la delusione di non essere stato la scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri si è abbandonato a un momento di sconforto in camerino. Un momento durato poco, per fortuna del romano, visto che dopo qualche minuto la produzione l'ha invitato a leggere un biglietto lasciatogli personalmente da Maria De Filippi: "Continuerò a consigliarti, se vorrai sederti sul trono", le parole della conduttrice. Tornato in puntata, tra gli applausi del pubblico e del parterre di Dame e Cavalieri, Steri ha deciso di accettare la proposta: "Non me lo sarei mai aspettato, ora sarò a disagio ancora di più".

Le parole di Gianmarco dopo aver accettato il trono

"Ho letto quello che mi hai scritto, grazie. Continuerò a consigliarti anche nei prossimi giorni, se vorrai sederti sul trono. Un bacio, Maria". Sono state queste le parole con cui la conduttrice, che nei confronti del romano aveva speso sempre belle parole anche durante il percorso con Martina, gli ha chiesto ufficialmente di diventare un nuoto tronista. Steri ha subito accettato, senza esitazioni: "Continuiamo a seguire i suoi consigli", ha scherzato con la produzione.

Una volta arrivato in studio, accolto calorosamente dai presenti e visibilmente emozionato, il ragazzo si è seduto sull'ambita sedia rossa. Queste le sue prime parole da tronista: "Se devo essere sincero non mi aspettavo la non scelta, sono stato male in camerino, mi sono fatto un piantarello. Nella vita si va avanti in qualsiasi cosa, non mi sarei mai aspettato il fatto di fare il tronista. Penso che sarò a disagio ancora di più adesso, ma avrò l'opportunità di conoscere nuove persone".

Maria De Filippi ha rincuorato il ragazzo: "Non hai rotto un fidanzamento, ma una conoscenza", ha detto, prima di invitarlo a "ridimensionare tutto" e invitarlo a ballare con Francesca Sorrentino, l'altra tronista, così da conoscerla meglio.

Chi è Gianmarco Steri: la vita privata e il percorso con Martina De Ioannon

Gianmarco Steri ha 28 anni, è romano ed è proprietario di due barberie. Ha giocato a calcio da professionista militando nelle giovanili di Roma e Lazio e poi nel Frosinone, Catanzaro e Racing Roma. Ha un carattere fermo e deciso, fa prevalere spesso la sua parte razionale, ma non per questo si definisce incapace di provare sentimenti autentici. Nel corso del suo corteggiamento a Martina De Ioannon, è stato assiduamente seguito da Enzakkione, un suo caro amico, che riprendeva i momenti salienti delle puntate, sdrammatizzando i momenti difficili e prendendolo in giro con fare ironico. La sua ironia è stata apprezzata anche dalla conduttrice, visto che l'uomo sarà presente nel corso di alcune delle prossime puntate, come anticipato da Maria De Filippi.