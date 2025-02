Chi è Cristina Ferrara, la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

video suggerito

Cristina Ferrara è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. 27 anni, nata a Napoli ma vive a Milano: con il tronista del dating show di Maria De Filippi è scattata l'intesa.

A cura di Sara Leombruno

Cristina Ferrara è la corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Ha 27 anni, viene da Napoli ma vive a Milano. Lavora nell'ambito del design ed è diplomata in danza. Nel dating-show di Maria De Filippi, si è distinta per un carattere deciso e orgoglioso, che sembra aver catturato non poco l'attenzione del tronista romano.

Chi è Cristina Ferrara, le origini napoletane e la carriera da designer

Cristina ha 27 anni, viene da Napoli ma vive a Milano. A Maria De Filippi, nell'ultima puntata del 24 febbraio ha spiegato di essere laureata in design, di essere diplomata in danza e di lavorare in centro medico come assistente. Su Instagram è presente sotto il nome di cristinaynaferrara e vanta più di 15 followers, per il momento. Ama condividere scatti che immortalano i momenti a lei più cari dei suoi viaggi.

È un'amica intima di uno dei volti del dating show targato Mediaset: Rama Lila, corteggiatrice di Jonas nel 2014. Le due hanno condiviso insieme alcune foto, conservate tra i loro contenuti in evidenza sui rispettivi profili.

Cristina Ferrara, corteggiatrice di Gianmarco Steri, insieme a Rama Lila

Il percorso con Gianmarco a Uomini e Donne

Sin dalla prima esterna con Gianmarco, Cristina è riuscita ad attirare l'attenzione del tronista per un carattere forte e sicuro di sé. Nella puntata del 24 febbraio, però, i due hanno avuto un battibecco perché il tronista non è sicuro dell'interesse della napoletana. La scorsa volta ci siamo visti, ero rimasto sorpreso, mi hai fatto ricredere sul fatto che fossi sulle tue", ha esordito il tronista. Poi, però, un cambio di rotta: "Non ti ho portato in esterna e in studio ti ho visto di nuovo strana".

La ragazza ha spiegato le motivazioni: "Liane è una ragazzina, ha detto che io sono una gatta morta e tu ne hai riso, hai dimostrato di essere superficiale, questo mi ha portato a chiudermi". Non ci toccherà che attendere per vedere se il rapporto tra i due è destinato a evolversi o spegnersi nel giro di qualche esterna.